Valve宣布正式向所有Steam用戶推送其商店頁面的全新改版更新。此次更新將解決過往商店頁面在寬螢幕 (wide screens) 上顯得過於擁擠的問題，透過將頁面佈局加寬、支援更高解析度的圖片，並且為預告片與截圖導入新的觀看模式，藉此優化使用者的瀏覽體驗。

Steam商店頁面改版，導入1200畫素寬版佈局、支援高解析度圖片與劇院模式

導入1200畫素寬版佈局，新增「劇院模式」

在此次更新中，包含遊戲商店頁面、搜尋結果、推薦頁面、商店中心 (Store Hubs)、Steam 排行榜 (Steam Charts) 與新聞中心 (News Hub) 的外觀都進行了調整，使其在視覺上更為一致且寬敞。

Valve方面表示，將頁面寬度擴展至1200畫素，是在「不致於讓頁面過於擁擠、難以導覽」的前提下，能「顯示更多內容」的一個「良好平衡點」 (good balance)。

針對頂部的宣傳橫幅 (top carousel)，現在新增了名為「劇院模式」 (Theater Mode)的大型彈出式視窗選項，以及全螢幕模式。在「關於本遊戲」 (About the Game) 區塊中，也採用了新的格式選項，讓內容排版更加井然有序。

首頁暫不調整，未來將進行類似調整

此外，使用者可能也會注意到，部分遊戲商店頁面與組合包 (bundle) 頁面的背景，採用了更豐富多彩的設計。

不過，Valve也特別提到，此次更新並不包含Steam的「首頁」 (Homepage)。Valve表示正在為首頁進行「類似的調整」，但相關更新並未隨此次改版一同推出。

此項更新先前已在Beta版本用戶中進行測試，目前已正式向所有Steam用戶推送。

