為搶攻全球未來通訊商機，由台北市電腦公會 (TCA) 發起的「台灣次世代通訊產業聯盟」 (Taiwan NextGen Communications Alliance, TNGCA)於今日 (12/1)正式宣布成立。該聯盟將促進台灣通訊技術發展與跨域合作，初期即匯聚了國內電信商、電子製造、晶片設計與系統整合等重量級業者，目標鎖定6G、太空衛星通訊以及HAPS (高空通訊平台) 等前瞻技術的發展與市場拓展。

台灣次世代通訊產業聯盟TNGCA正式成立，中華電信董座簡志誠任首屆會長、鎖定6G與衛星通訊商機

中華電信領軍，遠傳、和碩、凌羣任副會長

聯盟首任會長由中華電信董事長簡志誠出任，副會長陣容則包括遠傳電信總經理井琪、和碩總經理馮震宇，以及凌羣電腦總經理劉瑞隆。此外，會員名單還包含友達、宏碁等科技大廠，展現台灣資通訊產業的整合氣勢。

簡志誠指出，聯盟的成立呼應了賴總統提出「五大信賴產業」政策，尤其是次世代通訊產業「追逐天空、探索海洋」的願景，政府計畫在6年內編列新台幣270億元預算投入，這為台灣具備端到端 (End-to-End) 設計製造能力的業者提供了絕佳機會。從IC設計、通訊模組、設備製造到系統整合，結合國內在智慧城市、交通與製造的應用場域，台灣在接納新技術上具備高度優勢。

佈局2030關鍵戰場：從地面走向太空、HAPS與6G

簡志誠強調，全球通訊產業已開始進入2029年至2030年的技術佈局階段，即將迎來6G與NTN (非地面網路) 的太空角逐戰。

儘管台灣業者在各自領域表現優異，但唯有透過聯盟進行橫向協調與垂直整合，才能與國際次世代通訊技術接軌。聯盟的目標是協助台灣產業鏈打入從HAPS、低軌 (LEO)、中軌 (MEO) 到高軌 (GEO) 衛星的完整供應鏈，並且從Pre-6G一路佈局至6G時代。

三大願景：接軌國際標準、培育人才、技術自主

「台灣次世代通訊產業聯盟」確立了三大願景與五大目標：

• 接軌國際標準： 加強與3GPP、O-RAN Alliance、HAPS Alliance、IEEE及APSCC等國際組織交流，掌握技術話語權。

• 產學合作育才：透過產學合作，培育次世代通訊所需的關鍵技術人才。

• 推動技術自主：呼應政府目標，發展國產自主研發技術與驗測平台，形成完整產業鏈以搶攻國際市場。

未來，聯盟將致力於促使廣泛信號覆蓋，並且聯合產官學研推動創新商機。在打入全球通訊供應鏈後，更計畫進一步協力進入AI與邊緣運算 (Edge Computing) 等高附加價值領域，確保台灣在全球通訊版圖中佔有一席之地。

