在今年的CES 2026消費電子展上，人形機器人無疑是最大亮點。但相較於停車場裡的業餘對決或展台上的跳舞機器人，目前隸屬現代汽車集團 (Hyundai Motor Group)旗下的波士頓動力 (Boston Dynamics)顯然玩真的。該公司正式揭露全電動版Atlas機器人的量產路線圖，預計在2028年開始佈署至工廠，至於想要像電影《機械公敵》那樣有個機器人管家？執行長直言：至少還要再等十年。

不會累的工廠新血！波士頓動力詳解人形機器人Atlas量產時程：現代汽車率先導入，家用還要等十年

告別跑酷，Atlas開始「打工」了

身高約1.5公尺、重達90公斤的Atlas，過去幾年最為人熟知的形象是在YouTube影片內呈現後空翻或跑酷姿態。但現在，波士頓動力開始賦予它更實際的任務：進工廠搬磚。

現代汽車集團目前持有波士頓動力80%的股份，計畫在全新的機器人元工廠應用中心 (RMAC)啟動Atlas量產。目標是在2028年開始佈署至現代旗下的智慧工廠，並且預計在2030年將產量增加到3萬台。

波士頓動力執行長Robert Playter指出，工廠裡容易自動化的環節早就自動化了，剩下的是那些變數大、需要高精度裝配或處理不同零件的任務，而這正是Atlas的切入點。

主打「穩定」與「易修」，專攻老舊工廠

在CES 2026現場演示中，Atlas展示了其56個自由度的靈活身手，不需要頻繁走動，光靠轉動軀幹就能在不同儲物箱間搬運零件。雖然速度不算飛快，但官方強調重點放在「穩定性」。

• 永不疲倦：人類早上9點效率最高，隨後遞減；機器人則能全天候保持恆定速度。

• 模組化維修：吸取Spot機器狗的經驗，Atlas的手臂、腿部均設計為易拆卸模組，一般人員經過簡單培訓即可在幾分鐘內完成更換，避免產線停機。

• 適應老舊工廠：歐美許多工廠房齡超過35年，這些環境是為「人」設計的。與其花大錢改建工廠來配合自動化設備，不如直接放入一個「人形」機器人來適應現有環境。

AI加持學習能力，家用市場仍有距離

得益於Google DeepMind等大型行為模型的協助，現在的Atlas只需要幾天就能學會新的複雜任務。未來甚至能透過換裝專用工具，掌握焊接或建築技能。

不過，對於大眾最期待的「家用機器人」，Robert Playter認為，考慮到價格敏感度與遠高於工廠的安全複雜性，家用機器人要普及，至少要在工廠規模化佈署 (2030 年)之後，再等個5年左右，也就是大約2035年才有可能實現。

