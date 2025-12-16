為了不讓美國聯邦政府在AI時代掉隊，川普政府祭出新招，藉由名為「美國科技力量」 (Tech Force)的全新計畫，宣布將聯手蘋果、微軟、OpenAI與NVIDIA等科技業者，招募約1000名頂尖工程師與技術專家進入政府部門，致力於升級國家級的AI基礎設施。

川普政府組建「Tech Force」國家隊，攜手蘋果、OpenAI與NVIDIA招募千名工程師加入

「Tech Force」專注AI技術推進

根據官方網站資訊，這支「科技特種部隊」的任務，並非處理政府機關的印表機卡紙問題，而是專注於高影響力的技術專案。核心工作內容涵蓋：

廣告 廣告

• AI實施 (AI Implementation)：將人工智慧技術導入聯邦機構運作。

• 應用程式開發：優化政府數位服務。

• 數據現代化：解決政府龐雜且老舊的數據架構問題。

這些技術專家將直接向各聯邦機構的負責人匯報，擁有相當高的層級與權限。

科技巨頭背書，打造人才「旋轉門」

這項計畫最引人注目的，是其背後豪華的合作夥伴名單。除了蘋果、微軟、OpenAI之外，還包括AWS (亞馬遜)、Google、NVIDIA、甲骨文，以及大數據神秘獨角獸Palantir。

為了吸引習慣矽谷高薪的人才，「Tech Force」設計了一套獨特的雙向流動機制：

• 兩年任期制：參與者需承諾為政府服務兩年。

• 優先錄用權：任期結束後，上述合作的科技巨頭承諾將「優先考慮」錄用這些擁有政府經驗的專家。

• 企業借調：私營企業也可以提名內部員工參與政府的輪調服務。

在薪資方面，官方開出的年薪介於15萬至20萬美元 (約新台幣488萬至650萬元) 之間，另包含福利待遇。雖然這可能不及NVIDIA或OpenAI頂級工程師薪資水準，但考慮到「旋轉門」的職涯保障與服務國家的榮譽感，仍具備一定吸引力。

美國人事管理辦公室 (OPM) 主任Scott Kupor表示，此舉是為了重塑勞動力結構，確保政府擁有合適的人才來解決現代化問題。

延續AI政策框架，掃除跨州障礙

這項計畫是川普政府近期一連串AI政策的一環。就在四天前，川普才簽署行政命令建立統一的人工智能政策框架，並且強調要消除AI公司在美國設立業務的障礙。

「Tech Force」的概念有點類似過去歐巴馬時代成立的「美國數位服務」 (USDS)，但這次的規模更大、且目標更明確鎖定在AI與基礎建設。

對於科技巨頭而言，這是一個與政府建立更緊密關係的絕佳機會 (尤其是Palantir或微軟在內與政府維持緊密合作關係的公司)；對於工程師而言，雖然薪水可能稍微「降級」，但能接觸到國家級的數據規模與專案，並且在履歷上鍍一層金，兩年後再回流到科技巨頭，算是一筆不錯的職涯投資。

而這也顯示在美中科技戰的背景下，美國政府正急於將民間強大的AI技術實力「輸血」至體制內，以避免政府效能被技術海嘯遠遠拋在後頭。

更多Mashdigi.com報導：

連Uber都要幫你算總帳！ 年度回顧「YOUBER」揭露今年搭了幾趟車、叫了幾次外送

vivo S50 Pro mini外觀致敬iPhone Air，搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5處理器、6500mAh電池

掃地機器人鼻祖殞落！iRobot宣布破產、由代工廠「衫川機器人」接手