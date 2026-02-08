還記得那個主打「美國優先」、號稱要挑戰科技巨頭的Trump Mobile嗎？其原先預告將推出的川普T1手機可能會有明顯改變。

川普T1手機確定依然會推出！但「全美製造」承諾跳票、價格恐翻倍

目前這款名為T1的智慧型手機至今仍未正式出貨，但根據The Verge網站報導指稱，這款手機的開發計畫仍在進行中。不過，對於期待「純正美國血統」手機的粉絲來說，這可能不是個好消息，因為T1不僅外型改變，價格可能翻倍，甚至連原本引以為傲的「全美製造」承諾也縮水。

「美國製造」變「邁阿密組裝」

Trump Mobile最初在新聞稿中高調宣稱T1將是「自豪地在美國設計與製造」 (Proudly designed and built in the United States)。然而，在最新的官網描述中，這句口號已經悄悄變成了「每一部裝置背後都有美國人的雙手」 (with American hands behind every device)。

公司高層Don Hendrickson與Eric Thomas在接受訪問時證實，T1手機將不再是「完全的美國製造」，而是改為在邁阿密 (Miami)進行「最終組裝」 (Final Assembly)。意味主要零組件很可能仍來自海外供應鏈，僅在美國完成最後的組裝。

早鳥價499美元，晚買恐漲至999美元

除了產地爭議，價格策略也出現了巨大變動。官方保證，那些已經支付100美元訂金的早鳥訂購用戶，仍可以499美元 (約新台幣1.6萬元)的「推廣價格」入手T1。

但對於尚未預訂的消費者來說，未來入手T1的價格可能會一路飆升至999美元 (約新台幣3.2萬元)，已經與iPhone Pro系列或三星Galaxy S系列旗艦機為同級價格帶。

相機設計大改，被評「變醜了」

在外觀設計上，T1也與最初公布的渲染圖有所不同。原本的設計被認為與iPhone的相機排列相似，但根據The Verge網站取得的最新截圖，T1的後置相機模組改成了一個 「錯位的垂直堆疊」 (Misaligned vertical stack)設計，看起來比原本的更缺乏美感。

目前T1仍未有確切的上市日期，官網僅模糊地表示將在「今年稍晚」 (Later this year)發售。

