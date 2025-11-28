美國專利商標局 (USPTO)針對生成式AI在創新過程中的角色公布最新指南，明確重申美國專利法，強調生成式AI系統不能被視為「發明人」，其地位等同於發明家手中的「工具」。

美國專利局發布新指南：生成式AI僅是「工具」、非「發明人」，人類貢獻才是關鍵

AI視同實驗室設備，人類才是「構思者」

根據路透新聞取得的通知內容，美國專利商標局局長John Squires表示，局方將生成式AI視為與發明人在過程中可能使用工具，其性質就像是實驗室設備、軟體或研究資料庫。

John Squires強調：「AI系統 (包含生成式AI與其他運算模型)是人類發明者使用的儀器。它們或許能提供服務並生成想法，但它們終究只是工具，真正構思出所主張發明的，仍是使用這些工具的人類發明者。」

無單獨評估流程，適用傳統共同發明原則

這份通知預計將於11月28日正式刊登於聯邦公報 (Federal Register)，內容指出，美國專利商標局不會針對「AI輔助發明」設立單獨的評估流程。

John Squires補充說明：「當有多位自然人涉及利用AI輔助來創造發明時，將適用傳統的共同發明人 (joint inventorship) 原則。」

釐清AI製藥等專利權歸屬

美國聯邦巡迴上訴法院先前已裁定「AI不能在專利申請 (或已核發專利) 中被列為發明人」，僅有自然人具備此資格。而美國專利商標局在最新的指南也未改變此立場，但其重要性在於為當前許多利用生成式AI系統開發的創新成果 (例如以AI輔助開發的新藥物)，提供了更清晰的專利適格性依據：只要人類在構思過程中扮演主導角色，即便使用AI生成點子，仍有機會獲得專利保護。

