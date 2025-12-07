《星際大戰》1977年無修飾原始版將於2027年重返大銀幕，慶祝電影上映50週年

對於死忠星戰迷來說，這絕對是本世紀最好的消息。為了慶祝系列首部曲上映50週年，盧卡斯影業 (Lucasfilm) 證實，1977年最原始版本的《星際大戰》 (Star Wars) (目前名稱調整為《星際大戰四部曲：曙光乍現》)，將於2027年2月19日正式重返大銀幕。

這意味觀眾終於能再次看到那個喬治·盧卡斯 (George Lucas) 在1997年推出「特別版」 (Special Editions)進行大量CGI「魔改」之前的原始樣貌。

官方證實：是1977年公映版，不是特別版

雖然早在今年8月就有消息傳出《星際大戰》將於2027年50週年之際重映，但當時並未確認版本。盧卡斯影業在官網更新中明確指出，這將是「經典《星際大戰》於1977年公映版本的全新修復版」，稍早更進一步證實將以眾人期待已久的最初版本，其中排除後續加入的所有數位修復與更動內容。

告別CGI技術呈現賈霸與格里多的「修正」

1997年推出的特別版，當時被視為盧卡斯為了拍攝前傳三部曲而測試CGI技術的實驗場。雖然提升了畫質，但也加入了許多令老粉絲詬病的改動：

• 韓索羅與格里多的對決：原版中韓索羅冷酷地直接射殺賞金獵人格里多 (Greedo)，而特別版則變更為格里多先開槍 (但是射偏)，韓索羅才反擊。這項改動被認為削弱了韓索羅從「唯利是圖的走私客」轉變為「義軍英雄」的角色成長弧線，彷彿盧卡斯為了讓他在孩子面前看起來「沒那麼壞」，卻有刻意淨化角色形象情形。

• CGI技術賈霸 (Jabba the Hutt)：特別版硬是加回了一段當年因技術限制被剪掉的韓索羅與賈霸對話，但早期的CGI技術形成的賈霸效果，在今日看來相當突兀且尷尬。

• 過多的背景生物：畫面中塞滿了當時認為很酷、現在看來卻很擁擠的CGI機器人與外星生物。

在上述細節調整之後，預計2027年推出的重映版中，格里多將不再有機會開槍，而那個尷尬的CGI技術賈霸也將消失。

《絕地大反攻》或許也有機會重映？

雖然這次確認的是第一部電影，但如果迪士尼決定延續這個50週年慶祝企劃，或許粉絲們可以期待在2033年看到《絕地大反攻》 (Return of the Jedi)的原始版本重映。

這意味著影迷有機會擺脫1997年特別版中賈霸宮殿那段格格不入的歌舞表演，甚至是2011年藍光版中，達斯·維達 (Darth Vader)在最後關鍵時刻把西斯皇帝丟下反應爐時，那句畫蛇添足的「不～～」 (Nooooooo…)。

