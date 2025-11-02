由共和黨主導的美國聯邦通訊委員會 (FCC) 稍早投票通過一項提案通知，計畫大幅縮減現有的寬頻帳單透明度要求。此舉若最終通過，未來消費者恐將更難從其網路服務供應商 (ISP) 處，獲得準確的逐項收費明細。

美國FCC提議鬆綁「寬頻事實標籤」，可能讓網路服務業者更易隱藏收費細節

美國聯邦通訊委員會提出此修改的理由是，先前要求網路服務供應商提供「基於事實的收費清單」並非必要，甚至聲稱這些詳細資訊「可能會混淆客戶」。

大幅削弱「寬頻營養標籤」效用

此次變革主要針對的是俗稱「寬頻營養標籤」 (nutrition labels)、正式名稱為「寬頻事實標籤」 (Broadband Facts labels) 的政策。此標籤自2024年4月起強制要求網路服務供應商必須提供，讓消費者在申辦寬頻服務時，能像閱讀食品營養標示一樣，清楚看到其方案包含的所有費用細項，尤其是那些常被隱藏在廣告價格之外的「隱藏費用」。

此次美國聯邦通訊委員會在美國當地時間10月28日通過的「擬議規則制定通知」，所有共和黨籍委員均投下贊成票，而唯一的民主黨籍委員則表示異議。

網路服務供應商將不再被強制要求主動提供完整費用

雖然這目前尚未定案，但考慮到目前美國聯邦通訊委員會的政治組成，外界預期此案在未來幾個月的最終投票中，很可能會順利通過。

而一旦新規生效，網路服務供應商將不再被強制要求：

• 在電話中向客戶宣讀完整的標籤內容。

• 在客戶的帳戶後台入口網站中提供標籤。

• 向客戶提供一份完整的費用會計清單。

美國聯邦通訊委員會先前曾表示，這些透明度要求「負擔過重」，而且對消費者的益處微乎其微。

源自2016年提案、拜登政府於2024年實施

「寬頻事實標籤」最早於2016年於歐巴馬政府時期被提出，最終由拜登政府在2024年正式實施。

新美國開放技術研究所 (OTI) 資深政策顧問Raza Panjwani指出，此舉是一種政治上的「兩步走」 (two-step) 策略：先讓標籤變得「不那麼有用」，然後再以「沒用」為由將其廢除。

民主黨委員：反消費者的提案

美國聯邦通訊委員會唯一的民主黨籍委員Anna Gomez對此提案表達了極度不滿，稱其為見過最反消費者的項目之一。她表示：「更侮辱人的是，美國聯邦通訊委員會甚至沒有解釋為何有必要提出這項提案。」

儘管美國聯邦通訊委員會現任委員Brendan Carr聲稱此舉對消費者影響不大，但2024年一項針對近5000名寬頻客戶的研究顯示，消費者對「寬頻事實標籤」的滿意度高達85%。

而相較全球許多國家，美國境內的網路服務費用普遍偏高，幾乎是歐洲和亞洲多數客戶的兩倍之多，因此藉由「寬頻事實標籤」了解個人申辦網路服務收費細節，顯然還是有其參考價值。

