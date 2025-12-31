美政府開綠燈！三星、SK海力士獲准於2026年向中國續供設備
美國政府稍早正式批准了韓國記憶體業者，包含三星及SK海力士 (SK Hynix) 的申請，允許其在2026年繼續向位於中國的晶圓廠出口先進的晶片製造設備。這意味著這兩家在中國擁有龐大產能的韓系大廠，將能暫時維持其產線的技術升級與運作，不用擔心斷炊。
韓廠豁免延續，確保存儲產能穩定
中國目前仍是全球最大的半導體消費市場，三星與SK海力士在西安、無錫等地均設有重要廠區。在此之前，美國政府給予韓廠與台積電「無限期豁免」 (VEU)，允許其在無需個別申請許可證的情況下，進口特定的受管制設備。此次批准確認了2026年的出口權限，這對於維持全球記憶體 (特別是NAND Flash與DRAM)的供需穩定至關重要。
NVIDIA 執行長黃仁勳近期也多次強調，韓系夥伴在HBM (高頻寬記憶體) 的供應鏈中扮演不可替代的角色，特別是針對未來HBM4、HBM5，甚至HBM97的研發與量產，都需要這些產能支持。
H200解禁！川普政府改收25%「過路費」
相較於韓廠獲得設備出口許可，更受矚目的是AI晶片的解禁。
美國總統川普本月稍早時候宣布一項新政策：允許NVIDIA向中國出售其性能強大的H200 AI晶片。H200被視為NVIDIA目前性能「第二強」的產品，其AI訓練與推論能力是先前獲准出口的「閹割版」H20的兩倍以上。
不過，這張通行證並不便宜。美方將針對這些出口到中國的高階AI晶片，收取高達25%的分潤 (或可視為一種特別關稅/規費)。這項新規同樣適用於AMD與Intel等其他美國AI晶片業者。
黃仁勳曾在10月坦言，受限於出口管制，NVIDIA在中國的銷售額一度面臨歸零的風險，市場地位正被華為 (Huawei) 等競爭對手快速侵蝕。如今雖然要繳交高額規費，但至少「有貨可賣」，能重新搶回流失的市占率。
舊款晶片關稅喊卡，中美科技戰進入「新常態」？
另一方面，拜登政府時期啟動的「301 條款」調查也在12月23日結案。白宮決定，在未來一年半內，暫時不對中國半導體產業的舊型號晶片 (Legacy Chips) 加徵關税。
分析觀點：從「全面封堵」轉向「利益交換」
筆者認為，這一連串的政策變動，顯示美方在半導體管制的策略上，正從「無差別的鐵幕封鎖」轉向更具交易性質的「精準管控」。
批准韓廠設備出口，是為了避免全球記憶體供應鏈斷鏈，這符合美國與盟友的利益。而放行H200但抽取25%分潤，則帶有濃厚的川普式商業色彩——「與其讓中國自己研發出替代品，不如賣給你，但我賺得比以前更多」。
這種做法雖然讓中國能買到更強的算力，但也大幅墊高了中國發展AI的成本。對NVIDIA來說，這是在地緣政治夾縫中求生存的折衷方案；而對於韓廠來說，至少2026年還能安穩度過，不用擔心中國廠房變成無法升級的廢鐵。
