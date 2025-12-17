vivo稍早揭曉S系列最新機種vivo S50與S50 Pro mini，其中S50 Pro mini的外型設計很難不讓人聯想到iPhone Air，但vivo顯然在「輕薄」與「續航」之間做出完全不同的選擇，在6.31吋機身中塞入了驚人的6500mAh容量電池。

vivo S50 Pro mini外觀致敬iPhone Air，搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5處理器、6500mAh電池

S50 Pro mini：實際為旗艦小鋼柏

S50 Pro mini雖然型號掛著「mini」，但規格一點也不含糊。處理器直上Qualcomm最新旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 5，螢幕採用6.31吋、1.5K解析度與120Hz畫面更新率的平面OLED顯示面板。

在厚度為8.1mm、重量192公克的相對緊湊機身中，vivo塞入了一顆6500mAh的超大容量電池，意味雖然在外觀致敬iPhone Air，但並未因此犧牲續航力，充電部分更支援90W有線快充與40W無線快充。

S50：主流大螢幕選擇

標準版的vivo S50則搭載Snapdragon 8s Gen 3處理器，螢幕尺寸放大至6.59吋，同樣具備1.5K解析度與120Hz畫面更新率。電池容量維持與S50 Pro mini相同的6500mAh，支援90W有線快充，但未提供無無線充電功能。

機身設計上，S50反而比S50 Pro mini更薄一些，僅有7.59mm，重量約197公克。兩款手機皆採用金屬中框搭配玻璃背蓋，並且具備IP68 / IP69防塵防水規格，全系列機種標配同級少見的螢幕下超音波指紋辨識。

影像規格：全系潛望長焦

vivo S系列一向主打人像拍攝，這次在長焦配置上相當大方。

• 前置相機：全系標配5000萬畫素視訊鏡頭。

• 後置鏡頭：S50 Pro mini採用5000萬畫素、Sony IMX921感光元件、f/1.57光圈與光學防震，S50則採用5000萬畫素、Sony LYTIA 700V感光元件、f/1.88光圈，同樣支援光學防震。其他規格部分，兩款機種都搭載5000萬畫素潛望式、3X光學變焦的長焦鏡頭，以及800萬畫素規格的超廣角鏡頭。

上市資訊

vivo S50與S50 Pro mini目前已在中國市場展開預售，提供12GB記憶體與256GB儲存容量，以及12GB記憶體與512GB儲存容量，另外也提供16GB記憶體與512GB儲存容量組合，其中vivo S50建議售價從人民幣2999元起跳，分別提供黑、白、紫、藍四款配色，S50 Pro mini建議售價則從人民幣3699元起跳，提供黑、白、紫三款配色。

