可以拍得更遠、拍得更美的vivo X300系列登台，售價新台幣28990元起跳、舊換新最高折萬元

vivo台灣今日 (10/31)正式宣布引進X系列最新旗艦機種vivo X300系列，包含X300 Pro與X300，全系列導入聯發科天璣9500處理器與vivo V3+自研影像晶片，更在影像硬體上大幅躍進。

其中，X300 Pro搭載蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭與三星ISOCELL HPB客製化感光元件，並且支援外接2.35倍放大的長焦增距鏡，強調將遠距攝影推向新高點。同時，X300系列也成為海外市場首批搭載全新OriginOS 6操作介面的機種。

2億畫素蔡司APO長焦，支援CIPA 5.5級防手震

影像依舊是X系列的核心，此次vivo宣稱從「遠、清、真」三大標準實現技術飛躍：

vivo X300 Pro：

• 蔡司2億畫素APO超級長焦：採用 1/1.4 吋超大 HPB 訂製感光元件，搭配浮動潛望鏡組設計與蔡司 APO 頂級色差控制技術、升級版 T* 鍍膜，支援 CIPA 5.5 單眼級防手震。

• Ultra XDR主鏡頭：5000萬畫素，採用 vivo 與 Sony 聯合訂製的 LYT-828 感光元件。

• 超廣角鏡頭：5000萬畫素。

vivo X300：

• 蔡司2億畫素主鏡頭：強調「先拍攝後構圖」的創作自由，支援AI電影分鏡模式。

• 5000萬APO超級長焦：規格與Pro版不同，但同樣具備APO色彩還原度規格。

• 蔡司5000萬畫素超清前鏡頭。

• 全球首發Sony LYT-602感光元件，支援CIPA 4.5級防手震。

為強化「演唱會神機」定位，vivo與蔡司聯合研發增距鏡套裝，可外接於X300 Pro，實現10倍光學變焦、50倍影片變焦與最高200倍數位變焦。

雙晶合體：天璣 9500 + vivo V3+ 影像晶片

效能方面，X300系列搭載天璣9500旗艦晶片，搭配 vivo 藍晶晶片技術棧與「雙晶合體」架構，整合 vivo V3+ (X300搭載) 或藍圖自研影像晶片 VS1 (X300 Pro搭載)。

vivo 強調，在雙晶片加持下，X300 Pro 可實現 480mm+ 超遠距運動抓拍，並且支援 4K 60fps 電影人像錄影與 4K 120fps 防手震錄影。全系列更支援「攝錄同步」技術，可在錄影時同時拍攝完整成像的旗艦級畫質照片，而非靜態截圖。

OriginOS 6 海外首發，導入 AI 風景大師

X300 系列將首度於海外市場搭載全新 OriginOS 6。新系統帶來 Always On Display、原子島 (即時辨識複製文字並提供操作建議)、跨應用拖曳分享、一碰傳 (支援 Android/iOS 互傳)、vivo 辦公套件 (支援 Windows/Mac 鏡像投影) 以及全新私密空間等功能。

AI 應用方面，新增「AI 風景大師」，運用 AIGC 技術，可一鍵變換照片中的天候與光線 (如晨曦轉夜幕、烏雲轉晴空)，並且套用油彩、動漫等創意風格。

6510mAh 藍海電池，微弧直邊設計

續航力也是此次升級重點。全系列搭載第四代矽負極電池技術：

X300 Pro：內建 6510mAh 藍海電池，機身厚 7.99mm，採 6.78 吋平面螢幕搭配微弧直邊中框。

X300：內建6040mAh 電池，機身厚 7.95mm、重 190g，採 6.31 吋螢幕。

上市資訊、預購優惠、舊換新折萬元

vivo X300 Pro (16GB記憶體+512GB儲存容量)：

顏色：沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑

建議售價：新台幣38990元

vivo X300 (12GB記憶體+256GB儲存容量)：

顏色：晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉

建議售價：新台幣28990元

蔡司專業增距鏡套裝：

建議售價：新台幣6990元 (體驗店、網路商店限量販售)

預購期間：即日起至 11 月 9 日。 開賣通路： 即日起於 vivo 體驗店、網路商店、指定電商及通路率先開賣；11 月 1 日起於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等全通路開賣。

預購優惠與抽獎

• 全通路： 預購登錄抽「五大洲奢旅追星三重加碼抽」(含演唱會門票、奢華雙人遊、X300 Pro 套裝)，總價值 300 萬元。

• 官方體驗店：

享原廠保固延長與螢幕意外保固。

• 舊換新：持指定舊機 (X100-X200 系列) 最高可現折新台幣10000元；持 X70-X90、X Fold 5、Samsung S 系列或 iPhone 舊機，最高折新台幣8000元。

更新：vivo台灣總經理陳怡婷在後續受訪時，直接回應線上直播的網友需求，宣布將原規劃X Fold 5舊換新折價最高為8000元的情況，加碼2000元超商禮券合計上調為10000元，如消費者至體驗店採舊換新，憑X Fold 5舊機殘值判定達最高價28600元，則有機會以1390元將全新X300 Pro及2000元超商禮券直接帶回家。

預購即贈 vivo 蔡司 2.35x 長焦增距鏡套裝組。

• 官方商城： 預購贈統一超商禮券 5000 元。

• 指定電商： 預購 X300 Pro 登錄贈旅遊券 5000 元；預購 X300 贈增距鏡套裝。

• 電信通路： 搭配指定資費 0 元起，登錄抽增距鏡套裝、贈 vivo Buds Air3，並享電信商各自加碼 (舊換新折抵、VIP 折價、抽演唱會門票等)。

