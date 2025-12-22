小米官方宣布年度影像旗艦手機小米17 Ultra將於12月25日晚間7點正式揭曉，官方也同步釋出了新色「星空綠」的設計細節與部分規格，這次最大的改變在於機身大幅「瘦身」，並且跟進旗艦機回歸2D平面螢幕的設計潮流。

小米17 Ultra聖誕節登場！「星空綠」實機外觀、改用2D平面螢幕，還有徠卡「夜神」長焦鏡頭

告別曲面螢幕？超大R角設計的2D平面螢幕+8.29mm機身

根據官方釋出的資訊，小米17 Ultra這次在外觀上有顯著的變革。首先是螢幕形式，採用了超大R角設計的2D平面螢幕，意味小米在Ultra款式機種正式捨棄使用多年的雙曲面或微曲面螢幕設計，轉向更利於貼膜與操作的平面螢幕，同時透過包裹式中框設計來維持握持手感。

另一個亮點是「薄」，過去主打影像的Ultra款式機種通常給人厚重的「磚頭」印象，但小米17 Ultra號稱是「小米迄今最薄Ultra」，機身厚度僅8.29mm。

在配色與工藝部分，首波亮相的「星空綠」採用了融入礦石顆粒的特殊飾面，搭配分段式音量鍵設計。背後的鏡頭模組雖然依舊顯眼，但官方強調採用了「小型化相機模組」，解決了過去大模組容易擋手、握持不適的問題。

徠卡合作再升級：「夜神」長焦系統

既然是Ultra，影像自然是重頭戲。小米宣布與徠卡的影像戰略合作將再次升級，並且預告將搭載新一代「小米夜神長焦光學系統」。官方宣稱這將帶來顛覆性的創新，特別是在夜景畫質表現上會有巨大跨越。

此外，根據先前流出的傳聞，除了標準版之外，小米17 Ultra或許還藏有一手。有消息指出特殊版本 (可能是攝影套裝或特別版)的鏡頭圈將具備可旋轉變焦/對焦環的機械結構，甚至可能印上經典的徠卡「小可樂標」，進一步強化相機的操作儀式感。

分析觀點：旗艦機的「平面化」與「輕量化」運動

筆者認為，小米17 Ultra這次的設計轉向非常值得玩味。

首先是2D平面螢幕，從三星Galaxy S24 Ultra到Google Pixel 9系列，再到現在的小米17 Ultra，Android手機陣營的頂級旗艦幾乎都已回歸平面螢幕。這顯示出在實用性 (誤觸、邊緣顯示)與美觀之間，市場風向已經完全倒向了實用性。

其次是8.29mm的厚度，要在塞入潛望式長焦、大尺寸感光元件的同時，還能把機身壓到這個厚度，顯示小米在內部堆疊工藝上有了新的突破。這對於那些因為「太重太厚」而對影像旗艦卻步的消費者來說，會是一個巨大的吸引力。

至於選在12月25日發表，除了搶攻年底換機潮，也頗有將這款手機作為年度壓軸大禮的意味。接下來就看那顆「夜神」長焦到底有多神，以及傳聞中的機械旋轉環是否真的會出現在發表會上了。

