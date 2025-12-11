TheBurntPeanut「算不算VTuber？」爭議延燒，數據打敗hololive兔田佩克拉、櫻巫女引起不滿
近日剛落幕的 實況主大獎 The Streamer Awards 2025，「最佳 VTuber」獎項結果在網路上引發劇烈爭議，至今仍在持續延燒當中，因為花生形象的獲獎者 TheBurntPeanut 不只拿下了大獎，根據第三方數據網站 Streams Charts 歸類，他的數據被放到了 VTuber 類別，直接霸榜前兩名，超越了兔田佩克拉和櫻巫女等知名 VTuber，這結果讓長期關注 VTuber 的粉絲感到極度不滿。
引起傳統粉絲更不滿的是，Streams Charts 直接把 TheBurntPeanut 歸類為 VTuber，導致最近一週的 VTuber 總觀看時數排名，TheBurntPeanut 因為在雙平台直播，直接霸佔前 2 名，因此讓許多網友覺得相當諷刺與虛偽。雖然 Streams Charts 官方出面緩頰，表示曾和 TheBurntPeanut 本人溝通且對方同意被列入 VTuber 統計，但仍無法平息社群認為他「既要又要」的怒火，根本是故意想要打壓 VTuber。
面對這波炎上風波，先前知名 VTuber Ironmouse 就選擇出面聲援 TheBurntPeanut，她表示這些針對花生的攻擊讓她想起自己曾在 2023 年獲獎時遭受的網路霸凌，並反問「仇恨真的存在嗎？」。然而，Ironmouse 的表態並未平息事態，反而讓自己成為眾矢之的。許多網友批評她搞不清楚狀況，更有人直言 Ironmouse 的護航行為，只是為了想擠入 Twitch 頂層實況主的小圈圈，而選擇背棄了原本支持她的 VTuber 核心受眾。
這場爭議延燒的核心在於 TheBurntPeanut 得獎後，許多他的觀眾都是以嘲諷傳統 VTuber 為樂趣，進而引發傳統 VTuber 粉絲憤怒，挖出 TheBurntPeanut 過去曾明確表示自己「討厭 VTuber」，並多次強調自己不是 VTuber 的片段。加上另一方面，雖然他同時在 Twitch 和 YouTube 上的直播有 4 到 5 萬人觀看，但突然往上衝的成長曲線，以及緩慢的聊天室留言速度，都被懷疑是購買 BOT 惡意衝高來搗亂的。
當然也有一些人幫忙 TheBurntPeanut 說話，解釋 TheBurntPeanut 討厭的是部分 VTuber，聲稱自己不是 VTuber 也是因為他玩花生梗，自稱是「Ptuber」。並且有許多關注 TheBurntPeanut 已久的老觀眾稱，TheBurntPeanut 以前是有傳統 VTuber 外觀的，他也不是單純套用花生濾鏡而已，還會使用各種有趣的 3D 裝備、實況特效與場景來和觀眾進行互動，和傳統 VTuber 只差在外觀的精緻程度而已。
