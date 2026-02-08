還記得2021年時，新加坡加密貨幣交易所Crypto.com那支由麥特戴蒙主演，並且以「Fortune Favors the Brave」 (勇者致富)洗腦全球的廣告嗎？其共同創辦人暨執行長Kris Marszalek砸重金買下頂級網域名稱AI.com，更預告將在接下來的超級盃 (Super Bowl)廣告中，正式發表全新的個人化AI代理人服務。

這次不賣幣！Crypto.com執行長天價買下AI.com網域名稱，要在超級盃推「個人AI代理人」

AI.com易主，傳成交價高達7000萬美元

根據外媒報導，Kris Marszalek是以高達7000萬美元 (約新台幣22億元)價格收購AI.com網域名稱，超越Voice.com當年以3000萬美元成交紀錄，成為史上公開披露的最貴網域交易之一。

有趣的是，這個網域先前曾短暫跳轉到OpenAI的ChatGPT，後來又變成隸屬Elon Musk的xAI，如今則是成為Kris Marszalek進軍AI產業的「基地」。

主打「自主AI代理人」，幫忙炒股、回訊息

不同於ChatGPT或Claude主要是聊天回覆問題或撰寫程式，全新的AI.com主打「AI代理人」 (AI Agent)的使用體驗。

根據官方預告，AI.com將可讓使用者在短短60秒內快速建立自己的「自主AI代理人」。這些AI不僅僅能回答問題，更可「代表使用者」實際執行任務，例如整理工作與行事曆、跨App發送訊息，或是自動化執行股票交易，甚至能幫忙更新交友軟體 (Dating Profile)檔案資料。

官方強調，這些代理人將在私密且基於權限 (Permission-based) 的環境下運作，確保使用者的數據隱私。

幣圈寒冬下的豪賭

而在這個時間點推出AI服務相當耐人尋味。目前的加密貨幣市場正處於「寒冬期」，比特幣價格從2025年10月的12.7萬美元高點，一路崩跌至近期的6萬6000美元上下。

在幣圈低迷之際，Kris Marszalek選擇跨足AI領域，某種程度上也反映科技資金的流向。就像當年Crypto.com透過超級盃廣告將加密貨幣推向大眾一樣，這次AI.com也試圖複製同樣的模式，利用全美收視率最高的賽事，將「AI代理人」的概念從矽谷推向一般消費者。

分析觀點

這波「AI Agent」的熱潮，其實也是Google、OpenAI與Anthropic等業者正在佈局方向。AI.com試圖用一個超強的網域與簡單易用介面 (宣稱60秒即可上手)來搶佔先機，策略上相當聰明。

但關鍵在於「信任」。將你的電子郵件、股票帳戶，甚至交友軟體交給一個AI代理人去操作，這需要極大的信任感。特別是在幣圈背景的創辦人領軍下，大眾是否願意買單？這支超級盃廣告將是第一塊試金石。

如果不小心，這可能又會變成另一個「勇者致富」的迷因；但如果成功了，這或許就是AI真正走入我們日常生活 (幫我們做雜事)的開始。

