Threads上免費送都是詐騙！她見數百人搶著上鉤...網嘆：看準台灣人蕭貪

Threads已成為新的詐騙戰場了嗎？一名網友感嘆，自稱為免費送衣服的貼文，處處可見詐騙破綻，卻還是有上百人上鉤，讓她相當無奈。貼文曝光掀起網友熱議，不少人直呼就是「看中台灣人蕭貪」，也有網友指出，如徵工作人員、徵模特很多也暗藏風險，千萬要多注意。

號稱免費送衣服 上百人搶著領

一名女網友在Dcard以「台灣真的是詐騙之島」為題發文，表示在Threads上看到一個服飾店帳號正在向網友求救，稱衣服太多穿不完，只要按讚、追蹤並私訊，都能獲得3套免費的衣服，貼文在短短幾天內吸引超過上百人留言。

免費送怪怪的...她列3大疑點

聽聞「免費送」一詞，讓原PO提高警覺，並展開一系列的調查，其中也發現3大疑點。其一，該服飾店帳號貼文極少，明顯不合理；其二，該店家前一個月自稱是中式婚紗店，不到一個月就變成女裝工作室，性質差異太大。

最後一點最可疑，原PO指出，該店家雖然有Threads與IG帳號，但仔細翻找竟發現既沒有實體店面地址，也沒有網路商店網址，加上以上的疑點，讓她直覺這就是詐騙，於是開始發文提醒網友，該帳號疑似為「詐騙」，果不如其然，馬上就被對方封鎖。

原PO呼籲，若遇到自稱免費送東西的文章，就要特別小心，其中常見詐騙手法包含使用超商賣貨便，「跟你說你下單害他帳號被鎖了，要你轉帳之類的」。此外，若開超商交貨便，被客服人員要求要輸入帳號，尤其是銀行帳戶，一定就是詐騙。

該篇貼文掀起網友熱議，紛紛直呼「免錢的最貴」、「可憐吶台灣，詐騙王國」、「就看中台灣人蕭貪啊，但說真的政府也無能」、「脆上的詐騙真的超級多」、「還有徵工作人員、模特的很多都是詐騙」、「上一次當就會學一次乖了」。



