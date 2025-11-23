Threads上爆紅！ 7-11聯名BEAMS百元商品搶翻
超商與日本潮牌聯名商品在正式開賣前就引發搶購熱潮，部分門市悄悄上架的襪子、毛巾、提袋等商品迅速成為熱門話題。同時，日本潮流服飾店也推出與知名動漫合作的外套、衣服等系列商品。專家表示，這些品牌選在年底推出聯名商品，主要是因為節慶活動多、交換禮物風氣盛行，不僅能創造話題性，還能有效促進消費者購買慾望。
超商與日本潮牌Beams的聯名商品在部分門市上架後，立即引起民眾熱烈搶購。這些商品包括黑色短筒襪、露出Logo的腳踝襪、船型設計的襪子以及小毛巾等，全都以百元價格販售，相較於Beams原本300至900多元的襪子價格相當親民。有民眾表示，在社群平台threads上看到這些聯名商品後，因為價格實惠所以決定購買，甚至有人為了尋找這些限量商品跑遍多家門市。
另一方面，日本潮流品牌也與動漫《新世紀福音戰士》推出聯名系列，包括背面有刺繡初號機的尼龍外套、印有主角圖案的大學T恤，以及登山扣卡片套吊飾等多樣商品。在日本，品牌更搶先於11月初上架與《JoJo的奇妙冒險》的最新聯名商品，袖口和外套內裡都充滿細節設計。有消費者表示，若商品設計精美或是自己喜歡的動漫，願意以1400元以內的價格購買。
行銷傳播認證協會理事長王福闓分析，聯名商品除了具有話題性外，動漫聯名更能吸引不同消費族群。他解釋，年底推出聯名商品時機恰當，因為許多消費者有交換禮物的需求，年輕族群也常在節慶活動中準備贈品送給朋友。對動漫迷而言，他們會因為喜愛特定IP合作商品而產生收藏慾望，將日常用品轉變為主動購買的收藏品。
這些年底聯名商品不僅滿足了消費者送禮和收藏的需求，也成功創造了話題，刺激了年末消費市場的活絡。無論是百元價位的超商聯名商品，還是千元等級的動漫聯名服飾，都在各自的目標客群中引起了熱烈迴響。
