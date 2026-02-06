Threads上瘋傳！漂亮女生都在曬「瀑布髮」 網搜出這支神機：後悔沒早買

記者 陳聖偉 / 報導

近期一款被譽為「2026 年初最值得投資」的美髮神器，憑藉著獨特的智能溫控技術與速乾效能，在社群平台Threads上迅速爆紅，成為眾多「精緻女孩」的指定愛用款。

經過眼尖網友比對挖掘，這款宛如「瀑布髮製造機」的吹風機原來就是「飛利浦 BHD837」，不少網友實測後表示解決了傳統吹髮「易過熱、吹太久、髮質躁」的三大痛點，還有許多網友熱烈地分享讓人用過就回不去的關鍵。

對於很多女生來說，吹頭髮最怕的就是為了求快開高溫，結果頭皮燙得要死、髮尾還越吹越乾，飛利浦 BHD837最被推爆的功能就是它的「智慧溫控」，就有網友在Threads上分享，以前老公幫忙吹頭常看電視分心，手停在同一個地方差點「蓄意謀殺」燙熟頭皮；但自從換了這台，就算不小心定點吹太久，風溫還是很舒服，完全不用擔心高溫造成的乾癢不適，「就算老公恍神定點吹太久，頭皮也完全不會燙」，讓飛利浦 BHD837意外成為拯救夫妻感情的神隊友。

廣告 廣告

還有網友在Threads分享，過去頭髮像稻草般分岔斷裂，聽了髮型師建議「停止高溫熱傷害」後入手這台新機，結果驚為天人，實測發現，它雖然是用溫風護髮，但風速強勁，吹乾速度極快，完全解決長髮女生手痠的困擾，最重要的是吹完後的髮質呈現如瀑布般的垂墜感，自帶柔順光澤，有網友激動形容：「只不過換個吹風機，髮質直接升等頭等艙！」早上起床隨手撥一撥就能美美出門，對於追求效率的現代女生來說，簡直是懶人救星。

這款在Threads上爆紅的「飛利浦 BHD837」，同時解決了吹風機「怕燙、怕慢、怕毛燥」的三大痛點 ，難怪2026 年才剛開始，就已經有大批網友在 Threads 上激動表示：「真的後悔沒早點買！」