Threads上發表斬首總統言論 男子遭起訴求重刑

（中央社記者林長順台北6日電）42歲許姓男子因不滿罷免及兩岸局勢，去年3月間在社群平台Threads上發表「斬首賴清德」相關言論。台北地檢署今天依恐嚇公眾、恐嚇危安罪起訴許男，並請法院從重量刑。

根據起訴書，家住台北市的許男因為對罷免及兩岸局勢心生不滿，去年3月間在中國利用電腦設備透過虛擬私人網路VPN連線的社群平台Threads，以帳號「ra_bosh_91」3度發表「斬首賴清德」相關文字言論。

檢方表示，許男於去年3月4日在Threads上發表「先殺青鳥蟾蜍，斬首賴清德，東亞就和平了！」3月14日又發表「斬首賴清德救台灣，該你上場了！」同月某日又貼文「殺青鳥，救台灣，一人一彈，斬首賴清德，你我有責！」

北檢今天依刑法恐嚇公眾罪及恐嚇危害安全罪嫌起訴許男。檢察官認為，許男多次發表恫嚇言論，嚴重危害社會秩序，且造成社會大眾惶恐，請法院從重量刑，以示警懲。（編輯：李錫璋）1150206