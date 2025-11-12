【Threads上紅什麼】哈根達斯冬季限定「巧酥系列」奢華口感爆紅！全家湯匙餅乾創新登場

隨著秋冬到來，兩大冰品哈根達斯Häagen-Dazs、全家Fami!ce霜淇淋不約而同地推出期間限定濃郁系冰品，前者以經典巧酥為基底，結合日式抹茶和濃郁可可，打造冬季限定的奢華味蕾體驗；後者則攜手人氣IP「褲褲兔」推出綿密滑順「起司蛋糕霜淇淋」。這兩波新品以其獨特的風味和可愛的造型，在Threads引發熱烈討論與搶購風潮，甜點控必須吃起來！

哈根達斯「巧酥系列」冬季限定登場

哈根達斯2025冬季限定新品包括「抹茶巧酥冰淇淋迷你杯」、「抹茶巧酥冰淇淋品脫杯」、「可可巧酥冰淇淋迷你杯」、「可可巧酥冰淇淋品脫杯」及「抹茶巧酥雪糕」，即日起至11/25於各大通路限定販售。其中抹茶系列特別強調採用手工採摘的日本茶葉，以傳統工藝研磨成細緻抹茶粉，製成純正日式抹茶冰淇淋，再融入精心烘焙的可可餅乾，讓極致酥脆與絲滑在口中完美融合，打造冬日限定的奢華口感。

Threads網友狂推「抹茶巧酥」

在Threads社群平台上，哈根達斯新品迅速引發討論熱潮。網友們紛紛分享實品照片，驚呼：「這個餅乾量也太狂，還很大塊！」、「抹茶控已瘋掉」、「集結所有的愛！我要衝了」、「看起來好讚」。許多消費者特別推薦抹茶巧酥口味，形容其外層抹茶脆皮釋出醇厚香氣，內層綿密抹茶與香濃巧酥完美融合，加上外層鬆脆的餅乾脆片，讓人一口接一口、欲罷不能。

哈根達斯冬季新品限定通路販售

抹茶巧酥迷你杯：7-11

抹茶巧酥雪糕：全家

抹茶巧酥品脫杯：全聯 / 家樂福 / 大全聯 / 愛買

全家起司蛋糕霜淇淋x褲褲兔

另一方面全家便利商店也於11/5推出全新「Fami!ce起司蛋糕霜淇淋」，成分選用來自紐西蘭的起司粉，入口瞬間散發濃郁乳酪與奶香，伴隨著微酸甜韻及微鹹風味，彷彿真的將冰涼的起司蛋糕吃下肚子。這款新品與旗下minimore甜點聯手打造，並攜手人氣IP「褲褲兔」推出限定造型包裝，以溫暖奶黃色為主調，搭配「褲褲兔」的各種可愛圖案，想必會在社群媒體上引發話題。

同步推出「湯匙餅乾」創意造型

全家此次更推出創意十足的「minimore起司巧克湯匙餅乾」，全長15公分，以帕瑪森起司入料烘烤成香脆餅乾，湯匙勺面裹上一層巧克力，鹹甜交織的風味與霜淇淋完美搭配。11/5~12/4期間，購買Fami!ce霜淇淋任一口味，加價10元即可獲得一支湯匙餅乾。此外，11/5~7限時3天，全家APP隨買跨店取更推出「霜淇淋5支188元」優惠，讓消費者能夠以更實惠的價格享受這波濃郁系冰品。

延伸閱讀：

