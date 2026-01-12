【Threads上紅什麼】張員瑛美容儀好用嗎？網路爆紅原因與功能完整解析！

張員瑛一用爆紅的美容儀

張員瑛不愧是超有帶貨力的韓星，自從她使用Medicube美容儀畫面在品牌IG曝光後，就引起網路高度討論，甚至讓這台Age-R Booster Pro美容儀被譽為「水光肌製造機」！

Medicube的Age-R Booster Pro是什麼？

韓國保養品牌Medicube旗下的Age-R系列是專攻美容儀的系列，其中最受歡迎的就是這台Age-R Booster Pro，更是品牌年度熱銷第一名。

Age-R Booster Pro主打「放大保養效果」，可與既有保養品搭配使用，特別適合已經有固定保養習慣、但希望更快看到膚況提升的人。

根據官網說明，機器本身內建4種主要模式，包括

1.Booster模式：幫助保養品成份更深層滲透，打造水光感。

2.Microcurrent(MC)震動模式：以微電流震動模式幫助吸收提拉保養品，可特別針對額頭、紋路等處，加強臉部線條保養。

3.Derma Shot模式：透過EMS脈衝震動按摩放鬆肌肉，幫助吸收彈力保養品，加強臉部輪廓保養。

4.Air Shot模式：以Air Shot震動模式，搭配毛孔保養品，加強毛孔緊緻保養。

因此從設計上來看，它並非單一功能型美容儀，更偏向全方位的保養輔助。

網友激推原因有這些

實際使用過的網友紛紛發表感想，好評包括：「乾肌救星，吸收化妝品超好用，平常都懶得用手按摩臉讓化妝品吸收，但有了它之後很好掌控力度跟範圍」、「自從用了它，覺得以前抹的精華液都白費了，現在才真的感覺有吸收」、 「不需額外購買專用導入膠，搭配現有保養品即可使用，長期省下不少耗材費」。

總結下來，大多數使用者感想集中在「保養品吸收真的有差」、「臉會亮、妝會貼」兩點，特別適合妝前或重要行程前使用。

不過也有網友貼心提醒「使用Air Shot或Derma Shot模式時，會有明顯酥麻感，新手必須從一階開始適應」。

Age-R Booster Pro除了原版，也還陸續推出美樂蒂聯名版與蠟筆小新聯名款，機身看起來更可愛吸睛。

其實美容儀本來就屬於保養加乘工具，需要持續使用才會有幫助，並非一次見效，因此大家也要衡量自己的保養習慣，是否能持之以恆地使用。如果本來就很重視保養、也願意每天多花5分鐘經營膚況，那美容儀確實能讓「好保養更快被看見」。

