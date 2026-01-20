【Threads上紅什麼】捷運出現的「香水機」是什麼？3點引爆網路熱潮

這台香水機原來是TRICENT™香氛互動體驗機

雖然網友簡稱為香水機，不過出現在北捷的神秘機器，正式名稱其實是「TRICENT™香氛互動體驗機」。特色就是透過觸控螢幕與QR Code付款系統，讓使用者選擇喜歡的香水後，即時噴灑香氛。

創辦人顏鴻傑笑說自己是I人，觀察香氛市場後發現，傳統專櫃試香雖然服務到位，但也有部分人會覺得靠櫃較有壓力，或是大家偶爾會有臨時的用香需求，才決定打造TRICENT™香氛互動體驗機，主打「低門檻、可融入日常生活」，也可以將香水機當成是「移動式的香水專櫃」。

香氛機如何運作？價格與使用方式整理

TRICENT™香氛互動體驗機的使用步驟很簡單：

1.透過觸控螢幕選擇喜歡的香水

2.以手機掃描螢幕中的QR Code

3.透過LINE PAY、Apple Pay等線上支付方式付款

4.按下噴霧按鈕，機器就會噴出香水

價格：每次體驗從NT10~NT50不等，視香水品牌而定。

香水選擇：目前每台最多可容納9款香水，會定期更新與更換。

哪裡可以找到香水機？

TRICENT™香氛互動體驗機鎖定人潮大量流動的場所擺設，首波已經進駐台北捷運五大站點，包括：民權西路站、台北車站、東門站、中正紀念堂站、國父紀念館站。

品牌透露後續還可能進駐百貨、健身房、飯店等地。

網友分享最划算的噴法是這招

有趣的是，網路分享文中提到「噴霧噴出的速度非常快，很容易一閃神就沒噴到」，因提醒大家按下按鈕前要趕快將手腕靠近噴口。也有網友分享最划算的噴法是在洞口前快速轉一圈，就能讓香水均勻噴灑全身最划算。

為何能在社群爆紅？網友實測心得整理

TRICENT™香氛互動體驗機其實2026年1月9日才開始在捷運站試營運，短短幾天內就因為網友使用後分享在Threads上迅速爆紅，統整大家的實測心得可以看出香水機受到關注的原因。

1.銅板價就能體驗名牌香水

不少知名香水的單價偏高，很難輕易入手一整瓶。而香水機單次只要花上NT10~NT50的銅板價，就能體驗到喜歡的香水，相對來說較沒有負擔。

2.試香沒有壓力

以前想試香必須到專櫃，對試香新手或是平常很忙碌的人來說，靠櫃壓力與交通成本、時間成本都不低。香氛機提供快速、低門檻的體驗選項，讓香氛新手能輕易入門。同時它是過去沒有出現過的機器，目前還很有新鮮感。

3.被譽為「約會救星」的及時雨功能

許多網友在Threads分享，出門太趕忘了噴香水，或是臨時有聚會、約會時，這台機器就是神隊友，可以迅速讓身上噴香香，做好氣味管理。

