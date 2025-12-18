【Threads上紅什麼】日本人瘋搶Uniqlo這條保暖機能神褲！厲害在哪？台灣有賣嗎？一次看

Uniqlo對於冬季保暖十分在行，所研發的HEATTECH技術被運用在各項單品之中，早已成為大眾冬季的好朋友，其中發熱衣、羽絨衣……等單品更是受到廣大歡迎。而除了發熱衣之外，近期日本人開始瘋搶一款「保暖機能神褲」，甚至被譽為是冬季最強發明，是哪一款？一起來看看。

日本人瘋搶的Uniqlo保暖神褲

在日本受到好評的正是Uniqlo這款保暖長褲，俐落的直筒版型不挑身形，雖然內裡為刷毛材質，穿起來也不會臃腫，表面經過防潑水加工，腰頭則是做彈性抽繩，十分休閒好穿脫，搭配正式服裝也能完美消化。

台灣有賣嗎？多少錢？

直達官網

同款台灣亦有販售，品名為保暖彈性長褲（貨號：479405）。

直達官網

不過另一款相同功能的「保暖機能長褲」（貨號：479402）編輯更為推薦！雖然名稱相同，但此款的版型設計更為日常休閒，內裡保暖機能刷毛，表面同樣有防潑水加工，類似於降落傘褲的寬鬆剪裁，加上了褲腳抽繩，更帶有些年輕街頭感，同時帶來絕佳的修飾效果，且男裝亦有推出類似的款式。





網友們也讚賞：「防風效果好，刷毛穿起來很舒服，回暖時也不會有太悶太熱的問題。」保暖效果基本上能完全抵禦台灣的冬天，搭配其他保暖配件，也能順利適應日韓的冬季，根據網友們的分享，0-5度不會有問題。這個冬天不妨就跟著網友們的建議試試看吧！





