【Threads上紅什麼】日本必買LUTY PROTECT GEL 護髮凝膠，自然捲毛躁髮找回柔順光澤專用！

天生自然捲的髮質其實就是受損髮的一種，容易因為水氣而毛躁、捲曲。因此在選擇護髮產品或造型品上面，就會需要格外重視隔絕濕氣、撫平毛躁等效果。而在threads上引發網友討論的LUTY PROTECT GEL 護髮凝膠正是為了自然捲髮質設計的護髮產品。

日本沙龍級護髮LUTY：簡約質感與單純成分

源自日本的專業髮品品牌 LUTY（ルーティー），核心理念在於「讓沙龍級護理走入居家日常」。不同於大眾髮品繁複的包裝，LUTY 的包裝是簡約質感路線，簡潔霧面的瓶身設計看起來清爽之外，也強化了品牌產品成分單純的印像。

廣告 廣告

專為自然捲設計：隔絕濕氣、抗熱修護

而這款護髮凝膠特別之處在於採用了專門針對自然捲髮質的技術，透過天然成分溫和修護髮芯，並在髮絲表面形成輕薄的保護層，有效隔絕環境濕氣，解決自然捲遇到下雨、流汗就容易毛躁炸開的情形。同時質地輕盈不厚重，不用擔心用了反而造成髮根扁塌。





Threads網友實測：縮毛矯正過渡期救星

Threads上有台灣網友推薦後，底下留言也有人回應分享表示自己看著前面日本女生拿就跟著拿了，同時LUTY護髮凝膠也是日本台隆手創館、Donki等藥妝雜貨店的人氣商品，也能看到日本網友在X、美容論壇上的討論，像是：「凝露質地很驚艷，塗抹後髮絲是清爽的（さらさら），完全不黏膩，也不會導致髮型塌陷。」、「洗髮後擦乾使用，能明顯感受到髮絲比平常更容易維持直順，指尖撥過的觸感非常好。」特別推薦給縮毛矯正過渡期的人。

日本網友私房用法：抗熱打底與夜間修護

日本網友還推薦了一些私房用法，由於它也具備抵抗熱傷害、轉化熱能的效果，因此也能夠在使用熱工具造型前作為打底，不少人認為搭配吹風機或電棒，護髮成分更能滲透進髮絲，讓造型後的髮型光澤更持久；睡前使用則能夠有效減少睡醒後頭髮亂翹的情形，也替有這樣困擾的人省下一些整理的時間。

在日常忙碌的生活中，或許這樣的產品正是自然捲的你我都需要的好物。不說了，我已經迫不及待想要入手！

延伸閱讀：

雨季別煩惱！髮型師傳授「這招」整髮妙招立即消除毛躁、自然捲

夏天必備！「瀏海縮毛矯正」是自然捲救星還是高風險地雷？弄清楚這些再決定

自然捲不能剪短髮？適合髮型、照護整理6守則公開，跟編輯一起對抗毛躁過澎失控髮！





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 讓髮量看起來又多又蓬鬆的6款髮型、16個範本推薦，短髮到長髮一次網羅

● 男生燙髮推薦：2026最夯髮型整理＋適合臉型、風格一次看懂