【Threads上紅什麼】買衣服不用再試穿！網友大推「3 部位」選尺寸真的準

逛街喜歡挑了就走，不喜歡排隊等試穿的懶人們，快來試試最近Threads上網友分享的身體比例挑尺寸的方法，只要簡單的透過脖子、拳頭及手臂，就能輕鬆判斷腰圍、褲長或肩寬適不適合，以下跟著編輯一起學起來！

Threads上網友推薦「3 部位」選尺寸

1.褲頭繞脖子看腰圍

最基本也最多人知道的方法，其實大家在服飾店的褲裝區應該也經常可以看到，只要將褲頭圍繞脖子，如果能自然貼合、不會勒到呼吸不順，那腰圍的尺寸也會是剛剛好，或是兩端無法接合，那就代表腰圍過小，反之則是腰圍太大，通常穿起來會有過鬆、需要皮帶的情況。

適合使用：牛仔褲、西裝褲、直筒褲，高腰、硬挺丹寧的準確度會比低腰或彈性布料更高。

2.手臂判斷褲長

褲長是最容易「試穿才發現不對」的關卡，這時候只要左右手分別抓住一邊褲腳，雙臂自然向左右展開，這個距離大致對應一個人從腰到腳踝的比例，如果褲腳距離接近雙手展開的寬度，穿起來通常會落在腳踝或標準全長褲的位置，若明顯短於雙手展開，實際穿上多半會變成九分或七分；反之，若長出一大截，則會是落地褲或需要改褲長，這個方法在沒有全身鏡、或試衣間已滿時特別實用！

適合使用：牛仔褲、寬褲、休閒長褲

3.拳頭判斷肩寬

上衣雖然比較不容易出錯，但肩線的部份對於穿上後的版型也有相當的影響，如果想快速判斷這件上衣的肩寬適不適合自己，可以拳頭作為單肩比例單位，從脖子外側到衣服肩線的位置快速比對。

1 個拳頭寬：標準合身版型，線條俐落。

2 個拳頭寬：微落肩，日常最好搭，修飾度也高。

3 個拳頭以上：Oversized，風格感強，但容易顯壯或比例被吃掉

適合使用：這個方法尤其適合T恤、襯衫、針織上衣。

買衣服的時候試穿還是很重要，有些衣服掛著還好，但穿上後撐起來反而更好看，不過基本款單品，就很適合用這樣的懶人試穿法，不只省下時間，也能更快找到真正適合自己的版型。





