【Threads上紅什麼】Uniqlo捲邊發熱衣內搭超好看！今冬3款Uniqlo發熱衣新品推薦：附Bra更方便

冬季衣櫃必需品「發熱衣」在大家的概念中，普遍會把它穿在最內層、當作打底衣或內衣穿著，不過現在發熱衣不僅注重保暖機能，在外型上也越來越升級，民眾更喜歡可以直接單穿、當作穿搭亮點的發熱衣！

Uniqlo今年冬天便在日本推出了一款「捲邊發熱衣」（花邊發熱衣），引發當地搶購熱潮，並在Threads上形成討論話題，許多旅日的台灣民眾也跟著入手！而Uniqlo的發熱衣新品當中還有哪些值得推薦？以下一起來看看。

Uniqlo發熱衣新品推薦

1. Uniqlo x PRINCESSE tam tam聯名限定系列捲邊發熱衣

這款Uniqlo與PRINCESSE tam tam聯名系列的「捲邊發熱衣」為極暖等級，於領口與袖口的部分做了花邊捲邊的效果，總共推出7種顏色，包括基礎海軍深藍、黑灰白，以及冬日氣息酒紅、卡奇與墨綠色，網友們大讚作為內搭穿著露出一截捲捲邊，立刻為穿搭增加了可愛細節，自己看了也心情大好！只不過目前這款只有日本買得到，許多Threads上網友則分享，如果剛好到日本旅行的話，可以在台灣時先下單寄到飯店，就能免去四處尋找撲空的風險。

2. Uniqlo C HEATTECH極暖喀什米爾混紡高領T恤

隸屬Uniqlo C系列的HEATTECH極暖喀什米爾混紡高領T恤，材質輕薄極富彈性，打造剛剛好的修身效果，代言人許光漢、許瑋甯的同款高領發熱衣正是此款，獲得許多民眾的喜愛，總共9個顏色當中，編輯私心最推薦寶寶藍色款式，單穿也非常時髦。

3. HEATTECH極暖羅紋BRATOP U領T恤

Uniqlo非常懂女孩們的心聲！冬天一層一層的穿衣服確實麻煩，這回Uniqlo把Bra Top結合發熱衣性能，推出極暖BRATOP U領T恤，360度支撐胸型的結構，穩定不易位移，且背部內側不使用鬆緊帶，以平整拼接設計達到無痕效果，少了內衣的束縛就是舒服！





