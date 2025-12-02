【Threads上紅什麼】Uniqlo海豹毛衣狂收17萬讚！編織漸層超親膚，還出自Dior設計師之手
Uniqlo一件以漸層設計的針織上衣，因為穿上身後非常類似「海豹」身上的圖紋色系，一位網友分享了穿搭照後，在Threads上掀起了熱烈討論，本篇編輯為你找到這件單品，原來是出自Uniqlo與現任Dior創意總監Jonathan Anderson的合作系列。
「海豹毛衣」穿搭照掀起熱烈討論
這件出自JW Anderson合作系列的毛衣意外爆紅，起因是源自Threads上網友「rage_0712」分享了自己挑選了灰色款式的上衣試穿照，因為較圓潤的身形讓衣服顯得特別貼身，他也配文表示「只有我覺得UNIQLO的這件很像...海豹嗎...」隨之受到熱烈迴響，不少網友穿著同款上衣分享穿搭照，也有許多網友回覆各式各樣的海豹梗圖，穿搭文在三天的時間內便累積17萬讚，成為Threads上的熱門話題之一。
出自Dior創意總監Jonathan Anderson的設計
「海豹毛衣」出自JW Anderson的系列，設計師是設計金童Jonathan Anderson，也是精品品牌Dior現任創意總監，他與Uniqlo的合作從2017年開始持續至今已有8年時間，JW Anderson也被視為Uniqlo最有「品牌感」的合作之一，主要風格是將英倫學院、休閒與生活機能結合，也是許多時尚迷每年必搶的系列。
這件毛衣共推出三種色系，除了灰色之外，還有粉藍與海軍藍兩色，主要以編織手法表現同色系漸層效果，主要材質是柔軟的「舒膚紗」，既能單穿創造蓬鬆暖感，也能與風衣、長版大衣、丹寧落地褲搭出法式極簡風格，低飽和配色讓整體造型不用特別用力就很有質感。
購買連結：心動入手
售價：NT.1,490
尺寸：中性版型偏大，男、女適穿
今年冬天想要一件看起來就很舒服、穿起來更舒服的保暖單品，也許可以參考看看Uniqlo這件海豹毛衣喔！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
