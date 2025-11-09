Threads上詐騙貼文激增！普發一萬成關鍵字

▲刑事警察局統計發現近期以「普發現金1萬元」為最新詐騙廣告，同時在今年第3季起，Threads平台上詐騙貼文數量明顯增加。（圖／記者王郁勳攝）

[NOWnews今日新聞] 全民普發一萬，已在本（11）月5日起開放官網預先登記，相關詐騙手段也隨之而來，刑事警察局今（9）日公布最新監測及粿，發現近期以「普發現金1萬元」為最新詐騙廣告，誘使民眾點擊連結、交出個資或金融帳戶，且從今年第3季起，Threads平台上詐騙貼文數量明顯增加，呼籲，網路詐騙已滲透日常生活各種情境，民眾務必提高警覺，勿輕信任何可疑廣告或貼文。

根據刑事局統計，自今年1月1日至9月30日止，已通報各大網路廣告平台下架逾7萬則詐騙廣告。其中，第三季通報Meta下架5761則、Google下架59則。詐騙廣告主要類型以「假求職／假活動體驗」最多，占63.49%；其次為「假投資」27.62%，「補助金詐騙」5.19%，其餘則占3.7%。

由於近期「全民普發現金1萬元」熱度升高，詐騙集團趁勢推出「領取補助金」、「生活援助津貼」等假廣告，要求民眾提供金融帳戶以利「申請程序」。這些廣告往往以圖片或短影音搭配聳動字眼，如「1萬元放大術」、「手機變現術」、「全民都能領」實則為假投資詐騙誘餌。



刑事局表示，假求職或活動體驗廣告常以「徵照服員」、「配音員」、「課程體驗」或「做公益領禮券」等名義吸引點擊，再誘導民眾加入LINE或其他通訊軟體，進而詐取個資、騙取帳戶甚至招募車手。假投資廣告則常以「準時報牌」、「名人贈書」等話術包裝，偽冒知名企業家、財經名人或網紅形象博取信任，最終讓民眾落入投資陷阱。

此外，刑事局還發現，今年第3季起，Threads平台上詐騙貼文數量明顯增加。除假交友、假求職外，詐團還以「店家歇業」、「二手出清」、「情侶分手贈物」等理由吸引留言，隨後提供「假賣貨便」連結，要求民眾進行「身分驗證」轉帳，藉此詐取財物。



刑事警察局提醒，民眾若遇可疑網路廣告或貼文，切勿點擊或提供個資，尤其是要求加入通訊軟體、提供帳戶或操作轉帳的內容，極可能為詐騙陷阱。可撥打165反詐騙專線查證，並主動提醒親友提高警覺，共同維護網路安全環境，強調網路廣告平台依法有明確責任，不得放任詐騙廣告流竄。《詐欺犯罪危害防制條例》第30條已明定，平台不得刊登或推播含詐欺內容之廣告，並應建立防詐機制。刑事局呼籲業者應積極配合法規、落實防詐義務，從源頭防堵詐騙，守護民眾財產與資訊安全，重建社會對數位環境的信任基礎。

