Threads上「1折棒球手套」詐騙多人！嫌犯高調嗆聲：這麼假也有人信

詐騙者冒用彰化體育用品店名號與照片，誆稱「全場棒球手套1折處理」。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 詐騙集團盯上Threads社群平台，近日出現冒用彰化鹿港一家知名體育用品店名號的貼文，誆稱「全場棒球手套1折處理」，有民眾信以為真，慘被詐騙5萬元。詐騙者竟還高調嗆聲「這麼假的東西也有人信，我要笑死了」，鹿港分局強調，已請店家報案，後續將依法偵辦。

社群平台Threads上，「eihpos_o3o」帳號PO出一整面棒球手套的照片，聲稱店面經營不善全場棒球手套1折處理，文章一出獲得大量分享轉發，並有多人詢問各款式棒球手套，甚至連實況主、YouTuber丁特都私訊詢問產品資訊。

廣告 廣告

隨後有民眾被詐騙5萬元，並PO文「請各位朋友不要再受騙了，我們被騙5萬元，現在正在警察局報案做筆錄」。竟引來詐騙者留言「沒錯，這個人就是我。這麼假的東西也有人信，我要笑死了。你報警有個毛用？3個月台灣被詐騙36個億，有追回來一分錢嗎？超好笑欸，天天播報詐騙新聞，還有人被騙，不該是你自己的問題嗎？做筆錄有個毛用，錢我都花完了，快去報警，快讓警察抓我，我好害怕呀！」

詐騙人更指出「還有其他人被騙喔！一張脆文賺了幾十萬，說你們傻，還是可憐」，並PO出數十人洽購棒球手套的私訊動態圖片，「最可笑的就是，明明報警，也做了筆錄，我還是在這裡詐騙，粉絲都漲了不少，關鍵是iG號還可以隨便用。你們真的好可憐哦，也謝謝老闆的5萬塊，我會認真花的，不會浪費您的血汗錢」。

囂張行徑令諸多網友憤怒「真的當台灣政府死了，第一次看到詐騙犯本人還回文嘲笑受害者的，雖然說受害者很笨，但也證明詐團多囂張」、「都不會分辨，真的只有兩個字活該可以說，難怪人家到這邊叫囂」、「直接詮釋什麼叫貼臉開大」、「不是第一次看到詐騙，但是是第一次看到詐騙那麼囂張且真實的心態」。

遭冒名詐騙的彰化知名體育用品店家指出，已經是第二次被冒名詐騙，這一次更公布店名、地址、電話，還說店家「倒閉1折出清」，結果這兩天有上百通電話打來詢問。鹿港分局表示已請業者來報案，後續將依法偵辦，盡速揪出冒名詐騙者。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新店搶災施工傳意外！擋土牆灌漿出包 混凝土撞破民宅

國道驚現車輛飛簷走壁！網：飛航模式已啟動