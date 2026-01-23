Threads下周開始全球投放廣告 1風險要注意 5

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／綜合報導

Meta宣布，旗下社群平台Threads下周開始於全球陸續推送廣告內容，無廣告的最後一片淨土正式失守。官方說明，Threads將導入既有的AI廣告系統，用戶和在Facebook、Instagram一樣，據個人瀏覽行為、興趣與互動紀錄進行個人化推播，於貼文中看到付費的商業資訊。

值得注意的是，目前Threads的每月活躍用戶超過4億人，對於Meta來說，此次開放全球的廣告投放可以預見帶來龐大商機。不過，這也可能對使用者帶來新風險；先前，《路透社》就曾踢爆引述內部文件，指出Meta於2024年預估約10.1%的年營收來自違反平台標準的廣告，包含詐騙、非法賭博和性服務與可疑醫療產品等，規模上看160億美元。

文件同時指出，廣告個人化系統會根據用戶的興趣投放內容，點擊詐騙廣告的用戶可能會看到更多詐騙廣告；對於外界質疑聲浪，Meta發言人Andy Stone則回應，內部對10.1%營收比例的估算，過於粗略和寬泛，稱實際數字更低。同時指責文件僅呈現片面觀點，認為對方扭曲Meta對待處理詐騙的方式。

目前滑Threads已成為不少人的日常，先前Similarweb統計資料更指出，台灣是全球Threads流量貢獻之最。面對接下來即將開放的廣告投放，也引來外界關注，使用者也要多加留意詐騙廣告風險。

照片來源：Unsplash示意圖

