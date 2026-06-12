Threads也淪陷！Meta旗下三大平台同步當機 網崩潰：到底還要掛多久？
Meta旗下社群平台今（12）日晚間驚傳大規模當機，其中以Threads災情最讓網友崩潰。不少用戶原本想轉往Threads查看狀況，沒想到平台同樣無法正常使用，導致大批民眾湧入其他社群哀號：「現在到底還剩哪個能用？」
許多網友表示，晚間開始陸續發現Threads頁面無法更新，貼文讀取速度異常緩慢，甚至完全無法重新整理，不少人發文抱怨「Threads也掛了」、「本來想去Threads看大家討論，結果一起倒」。
除了Threads之外，Facebook與Instagram也同步傳出災情。Facebook用戶指出，平台無法登入，即使成功開啟頁面，也只會顯示「抱歉，出了點問題」等錯誤訊息；Instagram則出現頁面空白、照片無法載入、訊息傳送失敗等狀況。
由於Meta旗下三大社群平台幾乎同時失靈，讓不少網友直呼「整個Meta宇宙一起當機」、「第一次不知道能滑什麼」，還有人不斷追問「到底要當機多久？」截至目前為止，Meta官方尚未對此次大規模異常事件做出回應，詳細原因及修復時間仍有待進一步釐清。
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