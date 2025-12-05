Threads公開IP所在地「中國網軍」全現形！律師：幫助藍白哄騙無知民眾

Threads也可以看到帳號的IP位置，許多中國網軍帳號一一現形。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 社群平台X （原推特）為打擊假帳號、提升平台透明度，從今年11月下旬開始，顯示每個用戶帳號IP位置，Meta旗下社群平台Threads近日也開始標示帳號的所在地，讓很多中國網軍現形。律師林智群指出，那些人頭帳號，都是中國來的，他們就是暗樁，幫助藍白哄騙無知又自以為是的民眾。

林智群脆開始揭露帳號IP，然後一堆假裝台灣人的帳號都被發現是從中國來的。他舉例，小時候跟爸爸去風景區玩，看到有一堆人在玩套圈圈。玩一玩，就有人出來說要賭你不會進，旁邊一堆人吆喝，有些人看一看也跟著賭了。爸爸拉我離開，說那些吆喝的人都是暗樁，一起騙人的。現在一模一樣的事情也常發生，在網路上。

廣告 廣告

林智群直指，你上網看到一堆人（？人頭帳號）在罵民進黨，就覺得民進黨很壞、a錢、太陽能板有毒（到底是哪裡壞？哪裡a錢？證據在哪裡？就不說了），然後一堆人變成小草，覺得藍白再怎麼貪污，都沒有民進黨可怕，他人生的不如意，都是民進黨害的。最後結論就是民進黨太壞了，寧可給共產黨管。

林智群表示，其實那些人頭帳號，都是中國來的，他們就是暗樁，幫助藍白哄騙無知又自以為是的民眾（這種人很多），一堆人被騙了，還不承認自己被騙，阿北收錢清清白白，賴清德只是收錢沒被抓到而已，都被中國認知作戰擊倒了，還以為自己人間清醒看清楚一切。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」律師轟亂修法：以後公務員收賄推49999方案？

Threads公開所在地！中國網軍瞬間消失 16萬YTR也被抓包在對岸