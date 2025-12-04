Threads可查IP位置了！中國網軍全現形 遭肉搜怕爆狂做1事

國際中心／游舒婷報導

先前社群平台X為打擊假帳號，推出可以看到發文者IP位置的功能，而近年來深受台灣人喜愛的Thread也跟進，有眼尖網友就發現，有不少中共網軍因此「露出馬腳」，且過往發布的文章都為假消息居多，這些網軍帳號疑似被抓包後開始刪帳號。

Threads上中國網軍現形。（圖／取自Threads）

今（4）日開始，有網友發現Threads開始出現標示用戶所在地的功能，接著有不少人挖出使用繁體中文的帳號所在地不在台灣，而是中國、香港等地，甚至還有人進一步發現，一些曾發文自稱是台灣人的帳號，其實所在地是在「中國」。

更有網友盤點，過去自己曾留言發生過爭執的帳號，事實上所在地都來自中國，且發文內容會聲稱自己是綠營支持者，但是後悔投給民進黨；或者是聲稱自己是台獨卻攻擊高市早苗。

這個功能上線後，不少「中國網軍」被抓包已經默默在刪除帳號，這個現象被網友戲稱為「網軍現形記」，大家紛紛留言表示「愛死這個新功能」、「開盒了，希望之後像X強制公佈，連vpn都看得出來」、「扯了都中國人」、「結果一查，網軍最多的是中國，然後都是在攻擊民進黨的」。

從Threads的個人檔案中可以看到所在地點。（圖／取自Threads）





