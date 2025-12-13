Threads帳號IP在「中國」！愛莉莎莎喊誤判 徐閉：99.99%是在說謊

娛樂中心／黃韻璇報導

網友發現她的Threads帳號IP位置竟顯示「中國」，愛莉莎莎親自反擊。（圖／翻攝自Threads）

網紅愛莉莎莎頻道擁有百萬粉絲訂閱，受到許多觀眾的喜愛，但日前卻有網友發現她的Threads帳號IP位置竟顯示「中國」，4日她先是第一時間否認，強調當網紅8年來從未去過中國，接著5日再度拍片痛批大家想像力太豐富。不過對此，台派女神徐閉就發文表示，「只要有任何網紅跟你說，他的所在地點顯示為『中國』是 Meta 誤判，這網紅99.99%是在說謊」。

針對Threads帳號IP位置顯示「中國」一事，愛莉莎莎5日透過影片回應，表示自己在Threads上被出征，起因為有網友發現她的IP位置顯示中國，連帶引來網友質疑愛莉莎莎帳號非本人經營，而是找中國團隊代操，或者是跟中國申請帳號，從中賺取分潤，種種揣測讓愛莉莎莎不忍直呼「想像力豐富」，認為怎麼會有一票網友相信。愛莉莎莎解釋台灣地點會顯示中國「是常見的事情」，透露Meta地區判定方式有時會把台灣歸在「中國」類別，再三強調不只從未去過中國，就連轉機都沒有。

愛莉莎莎二度回應網友IP位置顯示中國。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

然而台派女神徐閉13日就發文表示，只要有任何網紅跟你說，他的所在地點顯示為「中國」是 Meta 誤判，這網紅99.99%是在說謊。她提到，自己一直在台灣，賴品妤當初是在泰國時開啟Threads帳號，Meta都沒誤判他們的所在地，尤其是買了藍勾勾Meta驗證的帳號，Meta 不可能搞錯。強調有百萬追蹤的網紅，Meta更是不可能搞錯，因為他們會防止假冒的名人帳號進行詐騙。

徐閉也分析網紅的Threads帳號所在地在中國2大可能原因，首先是「他背後的經紀公司（很多網紅有經紀人或經紀公司）跟中國有關」，因為經紀公司幫這些網紅開通Threads帳號時，操作的人員在中國，而且不是香港，因為香港註冊的帳號會直接顯示香港，例如林家謙是香港歌手，他的地點就是顯示香港。

接著徐閉指出第二種可能原因「幫網紅經營社群貼文的公司在中國」，至於為什麼網紅百萬追蹤要找中國公司代為經營帳號？徐閉坦言「我怎麼會知道？這個問題可以問百萬網紅」。最後她強調，Meta不可能搞錯網紅們的所在地，即使有那0.01%機率搞錯了，網紅可以請Meta 更正，直言Meta對待百萬追蹤的網紅待遇一定跟其他人不同。

