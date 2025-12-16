Threads成詐騙溫床！年輕族群被盯上 網購「明星周邊便宜賣」恐有詐

記者林意筑／台中報導

台中市第四警分局長蔡慶星日前往警廣宣導反詐騙。（圖／翻攝畫面）

網路購物詐騙手法日新月異，近來成為年輕族群瀏覽資訊與交易的新管道，其中熱門社群平台「Threads」竟成詐騙溫床，時下流行「不懂就問脆」，間接讓年輕人成為潛在被害人。台中市第四警分局長蔡慶星日親自前往警廣宣導，分享網路購物詐騙案件以20至29歲族群最多，尤其近期「網路購物詐騙」中的演唱會門票、明星周邊詐騙為最熱門，提醒民眾特別是學生族群慎防。

據了解，台中第四警分局今年11月受理了44件網路購物詐騙案件，相較10月增加14件，其中又以「Threads」上的案件最多，共27件，占比高達64%，已超越傳統的 Facebook一頁式網購詐騙；受騙內容多為演唱會門票及明星周邊商品，詐騙集團常以低於市價、限時搶購等話術，誘使年輕人脫離平台私下交易。

廣告 廣告

尤其聖誕節將屆，民眾開始瘋上網購買交換禮物，詐騙集團趁勢操作「節慶優惠」、「限量倒數」等行銷手法，預期網路購物詐騙恐再掀高峰。蔡慶星強調，民眾可牢記三大防詐口訣：「太便宜，就是陷阱」、「客服叫你加 LINE，一律是詐騙」、「要求提供 OTP 或操作 ATM，百分之百是詐騙」，一旦發現異常，應立即停止交易並查證。

第四分局呼籲民眾務必選擇具有第三方支付的正規平台交易，避免私下透過通訊軟體與陌生人交易；若不慎受騙，務必保留對話紀錄與交易證據，並立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案。警察將持續透過「165打詐儀錶板」公布最新詐騙手法，期盼全民共同提高警覺，降低受害風險，守護自身財產安全。

更多三立新聞網報導

失聯移工混入當保姆！才照顧9日「男嬰腦出血、手骨折」一度命危成弱智

蝦皮賣減肥藥「爆so錠」一查竟是毒品！累犯女分裝賣遭逮 下場慘了

逆向闖入台灣大道！沿路狂飆BRT公車道 轎車三寶行徑全曝光

彰化某高職爆霸凌！高三女逼同學「喝馬桶水」又拿排泄物抹書包

