Threads是「台灣人的大型群組」 醫見證威力：功能超強

Threads是不少年輕人愛用的社群平台，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金觀察，近期有不少網友透過該平台成功尋回遺失物品，形容Threads宛如台灣人的超大型群組；他也發文希望能找到日前搭計程車時遺落的物品，貼文曝光後引發大量關注，雖未直接透過平台找回，卻在事後巧合搭上同一輛計程車，順利取回失物。

陳志金近日於臉書發文指出，近期在Threads上頻頻看到尋回失物的成功案例，例如有人在埃及撿到台灣大學學生的學生證，PO上平台短短幾個小時就找到失主，也有人順利找回遺落在飯店的手錶，讓他直呼Threads宛如台灣人的超大型群組。

廣告 廣告

陳志金認為，這和平台的流量有關，貼文快速擴散、轉發，提高曝光率，才能在短時間內找回物品，他也藉此在Threads發文，希望能找到日前搭計程車，不慎遺落在車上的警示燈，文章發布後迅速引起網友關注、轉發。

但陳志金最後並非透過Threads找回遺失物，而是發文後又巧合地搭上同一輛計程車，順利在車內找回警示燈；他表示，如果司機也使用該平台，可能就會看到他的貼文，幫助更快找回物品。

一票網友也驚呼，「這也太神奇了」、「這個緣分真讓人開心，恭喜順利尋回」、「在台灣善良的人很多」、「好險有找到了，不然就要睡公園」、「在Threads發文真的可以很快找回東西」。

更多中時新聞網報導

6校註冊低於6成 台東專科墊底

「IU前男友」李濬榮迷戀單親媽

MLB》千萬美元留艾夫林 金鶯穩先發戰力