Threads炫富月賺429萬！內行抓包對帳單「1細節」轟詐騙

生活中心／王妤倢報導



近年來社群平台Threads逐漸成為許多股民與網友交流股票、投資心得的熱門聚集地，不過其背後卻也潛藏了無數假炫富、真詐騙的巨坑。日前就有一名網友高調發文分享，炫耀自己幫女兒投資了快一個月的股票，最終一舉順利賺進高達429萬元，甚至還隨文曬出一張「真金白銀」的獲利對帳單。沒想到，眼尖的專業股民仔細一看對帳單內容，卻當場抓包其股票名稱與股票代號完全對不起來，根本是漏洞百出的劣質修圖，引來大批網友群起嘲諷直呼：「看來是詐騙中央廚房出的文，搜尋打『蜜望寶』可以檢舉+封鎖一堆」。

Threads炫富月賺429萬！對帳單代號卻配錯 網酸：漏洞百出的修圖改字還敢貼出來？

一名網友昨（8）日在Threads上轉發了這篇令人傻眼的炫富貼文，只見該篇宣稱幫女兒「把股票養大」的內容中，原PO洋洋得意地聲稱自己持有一股名為「蜜望實」的股票，養了快一個月後在近日全部出清，淨賺429萬元現金安全入袋。不過，這張看似驚人的財富成績單，漏洞卻大到不可思議。根據台灣證券交易所與櫃買中心的官方公開資訊，對帳單上所顯示的股票代號「5426」，在台股中實際對應的上市櫃名稱是電腦週邊廠「振發」，根本不是什麼「蜜望寶」；而名字相似、真正的被動元件通路大廠「蜜望實」，其台股股票代號其實是「8043」。這番「拿A股名套B代號」的張冠李戴，瞬間讓整起投資神話淪為社群笑柄。



這名轉發抓包的網友為此忍不住強烈呼籲：「Threads上面的投資文拜託都不要信！」他痛批這種粗製濫造、漏洞百出的修圖改字詐騙，竟然還敢大剌剌貼出來丟人現眼，最誇張的是，炫富貼文下方還有一堆疑似是共犯的假帳號在盲目吹捧、瘋狂跟風，讓他不禁直言「根本就是智障喜憨大型本營俱樂部耶！」。

網友驚曝「這3字」是關鍵：詐騙中央廚房出文

貼文曝光後，隨即引發廣大股民與網友紛紛留言，無奈笑稱：「還有打錯在星期日售出的，那麼笨只能淪落當詐騙集團，不然靠股市就能賺錢了」、「寫私訊的就算免錢也不要信」、「錢不露白我以為是常識，所以會在網路上貼什麼損益圖的，一律不用信」、「還是要自己做功課，股票裡坑太多了，小心一點」。

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原文出處：炫耀幫女兒月賺429萬！他Threads曬對帳單大翻車 內行揪1細節：漏洞百出

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