Threads為何成為品牌小編的新戰場？一場從留言區發動的海巡行銷革命

「你好、我吃一點」、「是粱不是梁」⋯，近年來Threads在台灣快速成為，品牌與消費者之間「最沒有距離感」的社群平台。不同於Facebook的制度化經營、Instagram的精緻與視覺導向，Threads的氣氛更接近即時對話、路過插話與人性化的即興反應。

小編海巡留言已成主流 百貨與旅宿也加入

「元行銷：元宇宙時代的品牌行銷策略，一切從零開始」ㄧ書指出，當品牌的行銷人員及社群經營者，自身就是消費者的時候，才能更好的獲得共鳴，並且達成品牌與消費者之間的連結。

正是在這樣的場域條件下，一波「社群小編海巡留言」的風潮悄然成形，逐漸發展為一種具有高度傳播力的品牌行銷現象。這股風潮最明顯的特徵，是品牌不只是在自己的官方帳號發聲，而是主動出現在他人的熱門貼文底下，以留言者的身分參與話題。

金門酒廠小編會在消費者的串文下突然現身，用語氣自然、略帶成熟幽默的方式嗆聲；嘉南羊乳小編則擅長出沒在親子、成長與懷舊話題中，以親民的生活語言與網友互動。

全家小編則展現高度社群敏感度，幾乎成為Threads上掌握即時時事的那個品牌朋友。除此之外，華元蚵仔煎小編經常在夜市、美食或地方生活話題中現身，帶著一點自嘲與生活幽默。

近來也可以觀察到，旅宿與百貨體系的小編，開始逐步加入這場Threads的海巡互動。福容飯店小編多半選擇在消費者和其他品牌的串文底下出現，用溫和的語氣互動。新光三越、SOGO、大遠百甚至新竹巨城小編，也會放下競爭關係而互動。

由互動到擴散 品牌如何吃下演算法紅利？

這些操作看似即興，其實背後反映的是品牌對Threads社群結構與使用者心理的精準理解。從行銷操作的模式來看，這波海巡留言風潮大致符合了傳播理論的3個原理：

1、非官方視角所帶來的真實感：當品牌不以貼文主體發聲，而是以留言身分加入對話，使用者更容易把它視為一個有立場、有情緒、也會跟風的「人」。這種方式讓消費者更容易被接受，也更快的被轉傳與截圖。

2、社群海巡所帶來的演算法紅利：Threads 的內容擴散高度依賴互動速度與留言熱度。當一則平淡的貼文，突然出現這類具辨識度的官方帳號留言，往往會引發使用者標記朋友、截圖轉發。這種靠「參與感」換取曝光的方式，對品牌而言是一種成本極低、但長期效益極高的流量槓桿。

3、是品牌角色的重新定位：成功的小編不再只是資訊發布者，而更像是一位（或一群）穩定出現的社群特色好友。當品牌被辨識為某一種穩定人格時，使用者對它的記憶度，往往會自然延伸到產品與服務本身，甚至會為了「召喚」小編，而自己曬出相關的產品或服務。

注意力可以短打 信任需長期累積

特別值得注意的是，這類操作對於原本形象較為嚴肅、歷史悠久或大型體系型品牌，反而產生更強烈的反差效果。許多資深品牌正透過這種方式拉近與年輕族群的距離，背後的小編也可能就是年輕人。

這股小編海巡風潮，有人認為這只是短暫的流量狂歡，未必能轉換為實際銷售；也有人擔心小編風格過於突出，會稀釋品牌原有的專業形象。但從品牌行銷角度來看，我認為這波現象更像是一場品牌短打注意力的創新應用，但也必須注意發言的內容與界線，更重要的是代表品牌時，讓品牌更好的溝通才是關鍵。

