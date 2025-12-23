Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦！這幾款超有台灣味，小巧好攜帶，台灣人也想收

【文／Beauty美人圈．Letisha】

Threads網友熱議「送外國人的伴手禮」你第一個想到的是什麼？扣除掉義美泡芙、鳳梨酥、茶葉等食品相關的，其實還有超多選擇！本篇統整出Threads網友的分享，盤點出呼聲最高、連台灣人都想收藏的伴手禮，哪一款你也想收呢？

Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦1.唯美透明平安符／海棠台灣香火袋

唯美的透明香火袋！這款以壓克力製成，並將台灣早期常見的海棠花窗切割成台灣島嶼的形狀，同時結合民間信仰，象徵著平安、保佑的「香火袋」形式，從裡到外，方方面面都完整結合與台灣相關的意象，此外，細看會發現，每一個海棠花的取樣皆不同，通通獨一無二、絕不撞款，收藏價值極高！

廣告 廣告

更棒的是，包裝附有籤詩刮刮卡，可刮出專屬的運勢預測，充滿巧思又小巧好入手，目前在左翌設計旗下品牌小島誌授權販售。

唯美透明平安符／海棠台灣香火袋，NT.190 圖片來源：小島誌

Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦2.京都奈口金包 茄織果物系列小口金包

你知道台灣傳統常見的「茄芷袋」來自台南後壁菁寮嗎？品牌「京都奈口金包」以全手工方式編織出尼龍包體與電繡圖案雙材質打造，可愛的是，該系列圖案皆選以台南在地具代表性的水果，像是西瓜、鳳梨、芒果等。

目前除了在PINKOI、品牌官網可買到，想摸摸實體的朋友，也可到台南林百貨逛逛喔！

京都奈口金包 茄織果物系列小口金包，NT.430 圖片來源：京都奈口金包

Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦3.LOKOSOKO 海海人生環保杯套

台灣的「手搖提袋」文化令世界各地驚豔！不少網友分享到國外旅遊時，只要一拿出手搖提袋，就會獲得當地人的讚賞與搭訕，無形中成為台灣人的認證標籤！而坐落於大稻埕永樂市場中的LOKOSOKO，將袋米米袋材料重新應用，搭配清爽好看的配色，讓台灣傳統稻米袋，搖身一變成方便、不怕濕的台灣味伴手禮。

LOKOSOKO 海海人生環保杯套 圖片來源：IG@lokosoko.tw

Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦4.老桂坊 金屬皮夾

台灣創新的全新材質！位於大稻埕的「老桂坊」，以鐵結合皮革，可車縫彎折成形，甚至兼具輕量、堅固與防止信用卡被側錄盜刷，是目前全世界絕無僅有、找不到類似款的獨特產品，此外，外觀上更是台灣獨有的花紋，工藝滿點，拿來送禮自用都適合！

老桂坊 金屬皮夾 圖片來源：老桂坊

Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦5.文資再生所 小綠人行李吊牌/吊飾(2D動圖)

台灣的小綠人號誌同樣具有標誌性！文資再生所將其打造成行李吊牌與吊飾，搭配2D動圖，透過擺動，讓小綠人真的有「走起來」的感覺，同時配上TAIWAN字樣，對外國朋友來說，是既輕巧又很好隨身攜帶的伴手好禮。

文資再生所 小綠人行李吊牌吊飾(2D動圖)，NT.180 圖片來源：文資再生所

Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦6.安達窯 粉-免丟陶瓷餐具

台灣傳統辦桌文化時常出現的紅塑膠碗、梅花杯、龍鳳盤等塑膠餐具，由於環保趨勢鄭逐漸消失中，不過，這些免洗器皿特別的外型和圖樣在台灣飲食文化記憶中佔有重要的一席之地，令人驚豔的是，賴總統國宴的合作台灣陶瓷品牌「安達窯」讓這份文化有了新的延續方式！

「安達窯」與RE：LAB聯手合作，用陶瓷重現免洗餐具形狀，從免洗到免丟，讓它們重現在餐桌上，創造新意義。精緻又極具台灣文化感的作品，甫推出便引起討論，除了線上購買，還可前往鶯歌窯廠感受其高水準的燒製工藝。

「安達窯」與RE：LAB聯手合作，用陶瓷重現免洗餐具形狀 圖片來源：安達窯

安達窯 粉-免丟陶瓷收藏版-對碗，NT.920 安達窯 粉-免丟陶瓷收藏版-醬料碟，NT.250 安達窯 粉-免丟陶瓷收藏版-龍鳳盤，NT.1100 安達窯 粉-免丟陶瓷收藏版-梅花對杯，NT.1080

Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦7.Mao's樂陶陶 花見臺灣-顯影醬油碟禮盒組

喜歡瓷器的人，這組也很值得入手！以花朵造型傳達相聚的美好景象，同時透過花朵的造型來傳達文字祝福。當醬油倒入碟中，便會在碟底以深淺交錯的凹凸層次中浮現文字，當然，除了作為醬料碟，還可當作甜點盤、飾品小物盤、寵物零食食器，實用度高。

Mao's樂陶陶 花見臺灣-顯影醬油碟禮盒組，NT.1380 圖片來源：Mao's樂陶陶

Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦8.HEY SUN嘿森設計 注音符號零錢包

ㄅㄆㄇ是拼音、圖像，更是專屬台灣人的學習回憶。HEY SUN嘿森設計透過「絹印」工法將ㄅㄆㄇ排列在錢包上，好握好拿的大小，搭配塑鋼材質的拉鍊，好拉又耐用，內層設計無夾層，零錢、卡片一目瞭然，方便拿取。

HEY SUN嘿森設計 注音符號絹印圓形拉鍊零錢包-六色，NT.300 圖片來源：HEY SUN嘿森設計

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

外國人瘋搶！MIT台灣面膜推薦Top10，這幾款寶雅超熱賣、連台灣人也愛囤貨(beauty美人圈)

台南手作帆布包推薦！「合成帆布行、永盛帆布行、廣富號」高品質耐用還可客製化！(beauty美人圈)