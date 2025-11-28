Threads爆紅「黑曜石聖木噴霧」號稱轉運神器！淨化磁場還能開運招財 盤點5款「水晶小物、正念香氛」必入手 | ELLE

COPYRIGHT: Hearst Owned

時序接近年末，不少人已經等不及為新的一年聚財開運，除了近期Threads上爆紅的「黑曜石聖木淨化噴霧」以外，還有哪些好物可以幫自己招來好運氣呢？ELLE還為你盤點了5款網路高人氣的「開運水晶、正念香氛」，讓你生活中時刻擁有好磁場，為2026開局做好準備！

開運好物推薦：Youfiel

PHOTO CREDIT: Youfiel

來自台灣療癒品牌Youfiel的「黑曜石聖木淨化噴霧」，近期在Threads上掀起超高討論度，一度賣到缺貨！因噴完磁場立刻有感升級，發票中講、合約談成、飯店升等，睡眠品質更是大大提升，被網友稱為「轉運神器」。

Youfiel，Palo Santo 黑曜石聖木淨化噴霧，價格NT.799起。

PHOTO CREDIT: Youfiel

這款噴霧融合了南美的神聖香木、巴西黑曜石的守護能量以及銀離子，除了散發淡淡的檜木及雪松香氣以外，銀離子也能達到自然除臭的效果。經過AVS人體光譜儀實測，噴灑後的能量分數明顯提高30分，七輪色彩更加鮮明穩定。



將「黑曜石聖木淨化噴霧」搖勻後噴灑在空間或衣物上，散發的是穩定心靈的木質氣息，特別適合出門上班前、夜晚就寢前使用，幫助淨化負面情緒、調整內在平衡，讓磁場更乾淨清晰！

開運好物推薦：Youfiel

PHOTO CREDIT: Youfiel

ELLE限定的「黑曜石聖木淨化噴霧+飾品組」專為日常使用打造，將簡約精緻的黑曜石項鍊、手鍊，和明星商品「聖木淨化噴霧」搭配，送禮或自用都非常適合，想要招來滿滿好運的人這組必收，現在下單指定組合即贈「天然白水晶一顆」！

Youfiel，黑曜石聖木淨化噴霧 + 項鍊組，原價NT.2,679，特價NT.2,277。

開運好物推薦：Youfiel

PHOTO CREDIT: Youfiel

Youfiel，黑曜石聖木淨化噴霧 + 手鍊組，原價NT.2,479，特價NT.2,107。

正念香氛推薦：SINN PURETE

PHOTO CREDIT: Sinn Purete

日本小眾品牌SINN PURETE正在香氛圈默默崛起，無酒精的香氛噴霧使用起來更無負擔，任何想放鬆或靜心的時刻，只要噴灑在空氣中，清新的草本花香就能讓一整天的壓力瞬間釋放，為身心重新找回正能量。

SINN PURETE，激情喚醒｜無酒精正念香氛，價格NT.1,480。

開運水晶推薦：montagne

PHOTO CREDIT: Montagne

辦公室人手一顆的「富士山水晶擴香組」顏值極高，有多款水晶組合和精油可以自由搭配。黃色水晶具有招財與自信的象徵，不只可以放在角落生財，還結合實用的擴香燈，每天滴入不同精油，吸收天地精華能量吧！

montagne，水晶擴香組-黃水晶(自信Ｘ生財)，價格NT.1,499起。

開運水晶推薦：montagne

PHOTO CREDIT: Montagne

適合水晶新手的七種水晶組合全效開運樹，招財、開運、人緣、平安、啟發、守護、自信，一次就能集齊七彩繽紛的豐富能量。

montagne，水晶樹-七彩水晶樹，原價NT.1,280，特價NT.699起。

