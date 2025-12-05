Threads用戶所在地曝！多人位置在中國引議

▲新北市議員侯漢廷Threads所在地點為中國。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 中國社群平台「小紅書」被禁一年，有網友發現，Threads 近日推出「帳號所在地點」的功能，也就是能看到發文者IP位置的功能，有不少網路名人、政治人物的帳號，也被發現被定位在中國，瞬間引起網路討論，其中前立委蔡正元因侵占股款需配戴電子腳鐐，無法出境，但其平台的定位卻也在中國。

Threads 中自稱為蔡正元的帳號，雖然不確定是否為本人經營，但帳號內容都是他在Facebook發佈的影片片段，有網友也發現帳號所在地在中國，不過目前已更改為「未分享」。另外新北市議員侯漢廷有兩個帳號，其中一個粉絲數僅有379人，也被發現所在地點位在中國。

廣告 廣告

由於不確定是否為本人經營，因此也引起網友討論，認為「帳號可能都有網軍在幫忙管理」、「可能是掛名、人頭帳號」、「社群外包吧」，還有部分網友發現「自從可查位置後，中國網軍瞬間消失」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

封小紅書因台灣怕民眾「了解真正的中國」? 王丹：國台辦失心瘋了

小紅書封鎖一年！VPN突爆紅 「VPN是什麼、用途、會被罰嗎」速懂

禁小紅書＝反認知作戰？他嗆民進黨這點可笑：做給獨派老人看