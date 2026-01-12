Threads瘋傳「鮨さいとう」高雄展店試吃會 日航酒店秒打臉揭真相

記者洪正達／高雄報導

「鮨 さいとう」要來台展店還舉辦試吃會 ？小心別被騙了。（圖／翻攝Threads）

擁有米其林三星肯定的日本頂級壽司店「鮨 さいとう」要來台展店？社群平台Threads上有人貼文，表示「鮨 さいとう」將來台展店，並要在高雄日航酒店舉辦試吃會，除此之外還附上報名連結，但日航酒店方面澄清並未舉辦此場活動，也沒有提供場地，呼籲民眾要小心，該貼文經警方研判可能要騙取個資。

據了解，「鮨さいとう 」位在日本東京，是相當頂級的壽司店，也蟬聯數年的米其林三星肯定，由於店內座位極少，訂位相當艱難，目前業者仍在消化舊有的預約中，無法再接受新客預約。

廣告 廣告

只不過這麼頂級的壽司店居然要來台展店這點除了引人疑竇外，該篇Threads上居然表示除了首間店家要落腳高雄外，更要在日航酒店舉辦試吃體驗活動，主要目的在於要了解台灣的市場反饋，活動當日除了費用全免外，名額只有30人，但讓人細思極恐的是，報名連結點進去就要填寫個資。

但實際上日航酒店並沒有此活動舉辦，更沒有提供場地，凡是飯店舉辦的活動都會在社群或官方網站公布活動細節，業者也呼籲民眾一定要多小心，再者，警方看完訊息後一口咬定是詐騙訊息，目的在收集個資，也強調，若真的米其林三星餐廳要進駐高雄，訂位已經很難了，怎麼可能會舉辦免費試菜活動？

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

騎士看傻！鳳山「汽車版高雄式左轉」出沒 自小客逆向秒轉將重罰

男子「肉身擋小黃」站路口 ！路人以為 「八點檔要來了」警方揭實情

欸害！高雄富邦聯開案「致命巨鐵片」飛砸落下毀數車…重罰還被勒令停工

高雄88交流道前「無減速衝撞」180萬「勝利衝鋒」WRX被撞爛燒成廢鐵

