Threads發文提「太子集團、黃國昌」遭攻擊 吳靜怡發不自殺聲明

台北市 / 林彥廷 綜合報導

媒體人吳靜怡今日在Threads上發文提到有關「太子集團」，並質疑民眾黨主席黃國昌要提的「刪除串證羈押」背後是為了誰。隨後帳號遭到洗版、攻擊。對此，吳靜怡再發「不自殺聲明」，並再次質疑「什麼不能講？還是不方便讓大家發現什麼？」

吳靜怡稍早發文表示，太子集團國際詐騙案成為全台灣矚目的案子，就問問黃國昌，「你要提的『刪除串證羈押』背後是為了誰？」太子集團案至今五大幹部因為涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見。「黃國昌，你有種再提一次！」

廣告 廣告

吳靜怡接著指出，今天難得發文提到「太子集團、黃國昌」網軍瞬間超多的，原來太子集團沒網軍，反而提到黃國昌幹嘛刪除串證羈押「你們就緊張，有必要這麼明顯嗎？什麼不能講？還是不方便讓大家發現什麼？」、

吳靜怡表示，黃國昌提刪「串證羈押」的荒謬性，創意私房到太子集團的案子都是引起社會關切，黃國昌要不要繼續提？你背後陰謀到底是想幫誰？不要靠網軍啦！超速仔！

隨後吳靜怡於臉書上發文指出，「黃國昌，這樣短短的文，怎麼幾分鐘就數百隻假帳號跑來出征、謾罵、攻擊、威脅？封鎖不完，身心靈都讓我恐懼」並發出「不自殺聲明」，希望網友在看完此聲明之後，近期或將來發現她不再上線，請幫她討回公道。

原始連結







更多華視新聞報導

萬華辦罷免活動 吳靜怡：逼藍讓席次？ 黃國昌：循民主程序

柯文哲請假到228 吳靜怡：黨內不讓黃國昌上位？

黃珊珊：公務員不敢知法犯法 吳靜怡：幫黃景茂脫罪？

