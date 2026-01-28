Threads真能尋人！貼黑白婚紗照找同袍 8旬老兵隔64年重逢淚擁戰友

網友透過社群平台幫爸爸尋找失聯64年的軍中同袍，沒想到真的在網友協助下找到對方。（示意圖，本刊資料照）

Threads真的太神啦！一張塵封64年的黑白婚紗照，竟然讓兩位83歲的老戰友在屏東里港大團圓。高雄一位民眾突發奇想，將老爸軍中同梯的結婚照PO上Threads，沒想到透過網友轉傳，真的幫老爸找到了失聯一甲子的好麻吉。這場超級任務圓滿達成，讓眾多網友直呼這機率簡直比中樂透還難。

白家兒子從小看著這張照片長大，看老爸心心念念，決定動用社群力量找人，這場尋人任務僅憑著照片背後標註的里港與新娘姓名，沒想到脆的力量大爆發，短時間就透過網友找到老爸的老戰友。

這對老戰友見到面了嗎？

白先生得知消息後，迫不及待拎著禮盒從高雄奔赴屏東，兩位高齡83歲的老人家在門口相見的那一刻，情緒激動地緊緊擁抱。白先生見到老友時，更是感慨這一刻真的等了整整60多年。

回憶起當年，白先生和余先生是軍中同甘共苦的同梯戰友，兩人在軍中一起受訓、下部隊，感情深厚，余先生在退伍前將唯一的婚紗照留給白先生留念，誰知這一別就是64年。雖然兩人曾試著尋找對方卻始終擦身而過，最近才在透過網路科技的牽線，在屏東里港再次重逢，兩位老人見面後暢談了1.5小時，回味當年的軍旅趣聞。余先生更感性透露，當他知道老戰友要到訪，早就準備好特產烏魚子要迎接對方。

