Threads社群正在變成台灣人的大型失物招領站 學生證掉在埃及金字塔也能找回來！

當你不小心把東西弄丟時，第一時間會想找誰幫忙？近年來，Threads 的台灣社群，悄悄發展出一種很台灣、也很不可思議的網路文化─「只要出現一篇失物協尋貼文，就能讓世界各地的台灣人自動上線，接力幫忙」。

「Privilege 特權」一詞引爆社群：Privilege在台灣代表什麼意思？為何又變成「霹靂力矩」？

2025 年最讓人驚呼的一個案例，是一名台灣大學生在埃及旅遊時，不慎把學生證掉在金字塔附近。照理說，這種情況多半只能認命，但故事卻意外走向另一條路—撿到證件的人把照片 PO 上 Threads 協尋，貼文一路被台灣脆友瘋狂轉傳，最後竟然真的順利找到失主。

廣告 廣告

這則貼文隨後被多家媒體轉載，也在社群上引發討論。而更關鍵的是，這樣的成功案例並非特例——近年在 Threads 上，類似的失物協尋與跨國接力早已一再上演，逐漸形成一種「看到就幫、能擴就擴」的台灣社群默契。

座標不只在埃及，Threads 已多次上演跨國失物找回

回顧 2025 年多篇引發討論的熱門脆文，埃及金字塔的學生證並非特例。先前，一間位在韓國的龍鬚糖店家，曾在 Threads 上發文協尋一位來韓國旅遊的台灣旅客，表示有人撿到對方的護照並送到店裡，希望能盡快聯絡上本人。貼文曝光後，立刻被台灣網友大量轉傳，讓訊息迅速在台灣社群間擴散。

類似的情況也出現在歐洲。一名台灣遊客在梵諦岡博物館遺失了一頂心愛的帽子，雖然館方已經撿到，卻因行程關係無法親自取回，只能在 Threads 上發文求助，詢問是否有近期仍在當地的台灣人能夠協助。貼文一出，留言區隨即出現接力擴散與實際行動的回應，最終成功媒合到能幫忙把帽子帶回台灣的熱心網友。

「動森居民」這個稱號，早已成為台灣網友的社群日常

台灣人這種看到求助就自動出手的個性，早已被外國旅客注意到。過去就有來台旅遊的韓國遊客形容，台灣人就像《動物森友會》裡的小動物居民，總是主動搭話、熱情指路，遇到需要幫忙的人也毫不猶豫。

這個稱號後來被台灣網友自己接住，甚至變成一種社群默契。現在只要在 Threads 上看到失物招領或協尋貼文，不論東西掉在世界哪個角落、不論失主來自哪個國家，留言區總會出現熟悉的回應：「幫擴」、「某某地區動森居民支線任務」、「我朋友剛好在附近」。

在演算法的推波助瀾下，一次次的轉傳與留言，讓原本只是求助的貼文，被快速送到更多人眼前。久而久之，這種「看到就幫、能擴就擴」的行為不只是個別善意，而成了一種被延續、被期待的台灣社群風氣。



