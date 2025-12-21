Threads網友推「金脆獎」釣出蔡英文 眾人喊：最佳總統獎

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

Meta於2023年推出社群平台「Threads」，在台灣迅速累積大量用戶，因介面單純、幾乎沒有廣告，加上演算法能精準推送使用者喜歡的內容，成為台灣人愛用平台。近日，有網友發起非官方的「金脆獎」活動，原本只是平台內的創作交流，卻意外釣出前總統蔡英文親自留言，掀起熱烈討論。

有網友發起非官方的「金脆獎」活動，原本只是平台內的創作交流，卻意外釣出前總統蔡英文親自留言，掀起熱烈討論。（圖／翻攝自Threads）

發起「金脆獎」的網友表示，活動並非Threads官方舉辦，也不具營利性質，是以帳號與創作為核心的頒獎典禮，透過回顧一年來在平台上發生的大小事，讓不同創作者都有被看見的機會。帳號創立至今，已吸引超過8000人追蹤。

金脆獎獎項包括「最佳影響力獎」、「最佳小編獎」、「最佳角帳獎」、「最佳反串獎」、「最常出現在留言區獎」、「最佳創作獎」等，報名將於12月21日截止、當晚開放投票，12月31日舉行線上頒獎。

沒想到活動貼文引來前總統蔡英文親自留言詢問「我可以報名哪一個獎？」短短一句話就獲得超過2.8萬人按讚，眾人紛紛回覆「最佳總統獎」、「最佳總統獎，時代的變革者，台灣的第一位女性總統，台灣的驕傲」、「最佳影響力獎誰比的過總統您」，也有人幽默回應「半夜不睡覺獎啦！原來小英總統也是夜貓」、「最佳人氣獎、手插口袋最帥獎」。

