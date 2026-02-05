Threads脆爆紅洗髮精！全聯髮之鑰健髮有感 新品上市再掀搶購潮

如果近期你的 Threads（脆）河道被一款「深紫色瓶身」的洗髮精洗版，別覺得意外，在社群媒體時代，素人網友一則日常發文分享，就可能讓大家爭先搶購產品。近期在 Threads(脆)上「IngreLux 髮之鑰」意外被點名健髮效果好，討論度突然飆升，讓大家紛紛注意起這款「全聯健髮神物」。

髮之鑰健髮系列 近期網友熱議好用。圖：翻攝自IngreLux髮之鑰

網友集體焦慮「視覺不夠豐盈」

滑開 Threads，隨處可見台灣女生的崩潰日常：「頭髮很塌，看起來少得可憐」、「地板上常常一堆頭髮」。這些「生活痛點」引發了強烈共鳴。過去，大家習慣尋求昂貴的進口沙龍洗髮精，但近期這些熱門串文打破了這個迷思，原來全聯超市就買得到的髮之鑰，效果也能這麼好！

爆紅背後的實力：專利健髮成分 好料加好加滿

為什麼開架洗髮精能夠瞬間捲起爆賣旋風？「髮之鑰」雖然在全聯以親民價格販售，但其內料卻是「重本」投入。全系列核心成分，添加了擁有多國專利的「SPHINGONY健髮鞘胺醇」、德國健髮咖啡因、髮根強化成分（維他命 B5、精胺酸等），精準針對頭皮根源，補充活絡營養，強健髮根，CP值只能說超級無敵高。

2步驟「懶人健髮」簡單、有效

除了成分講究，保養方式也是不囉嗦路線！洗髮後，使用免沖洗「強韌活絡健髮精華」，就完成保養。網友分享：「洗完頭半乾的時候噴精華，頭皮涼涼的很舒服，按摩一下再吹乾，那個蓬鬆度真的讚！」這種「洗髮精+養髮液」的2步驟保養，簡單快速，卻能讓頭皮保養的效果加乘。對於忙碌的社畜或學生來說，在家就能輕鬆完成頭皮養護，是其圈粉無數的另一個原因。

2步驟健髮，加強活絡頭皮。圖：翻攝自IngreLux髮之鑰

洗髮精新品上市！蓬鬆防斷、控油舒緩，解救NG髮絲

髮之鑰除了經典熱賣的「強韌活絡」、「豐盈養護」、「控油清爽」洗髮精，今年再推出「蓬鬆防斷」深度修護受損髮芯，打造蓬鬆空氣感；「控油舒緩」則是調理出油及舒緩頭皮，同時還能維持髮絲水潤感，適合又油又乾的髮質！

洗髮精新品 修護受損髮及舒緩油性頭皮。圖：翻攝自IngreLux髮之鑰

如果你看著排水孔的斷髮感到焦慮，或受夠了安全帽拿下後的扁塌油頭，不妨跟上這波Threads熱潮。畢竟，在漲聲響起的年代，能用幾百塊買到快樂與自信，絕對是今年最值得的投資！

