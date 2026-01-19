Threads行動裝置活躍用戶比下X 數量破1.4億、成長率近4成

《富比士》報導，根據數據網站「Similarweb」統計，Ｍeta旗下社群平台Threads在2026年1月前半月期間，來自全球行動裝置的每日活躍用戶為1.43億，高出X的1.26億；且本月X的活躍用戶下降11.9%，Threads則是成長37.8%。不過在網頁活躍用戶數統計上，X的1.5億仍高於Threads的890萬。

Threads自2023年推出以來，逐漸吸引包括台灣在內的許多忠實使用者。根據Similarweb統計，Threads的活躍用戶數在2025年9月即首次超越X。

有科技媒體指出，Threads與X兩社群平台的此消彼長似乎是長期趨勢，並非只是單純針對近期X的「Grok」不雅照風波反應；Threads的成長可能與Facebook、Instagram的高度整合有關，Threads常在這些同屬Meta旗下的社群平台上投放廣告，達成交叉推廣的效果；除此之外，Threads也在過去一年持續推出基於興趣的社群、適合發表長文的介面、私訊及即焚訊息等，讓越來越多人將使用Threads作為日常習慣。

根據Meta於2025年公布的官方數據，去年8月時Threads的每月活躍用戶已達4億，至10月時每日活躍用戶更已達1.5億。

