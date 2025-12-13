Threads詐騙「1折棒球手套」狂撈5萬 詐團高調留言嗆：報警有個毛用

詐騙帳號以「全場棒球手套1折」為誘因行騙，被害人發文示警後反遭囂張嗆聲。（圖／示意圖，photoAC）

一名網友近日在社群平台 Threads 看到「全場棒球手套1折處理」貼文，信以為真私訊下單，未料遭詐騙5萬元。受害人報警製作筆錄後上網提醒民眾，沒想到竟引來詐騙帳號現身留言，囂張反嗆「報警有個毛用」，甚至炫耀「一張脆文賺了幾十萬」，態度之囂張引發網友群起撻伐。

該詐騙帳號「eihpos_o3o」日前在 Threads 冒充彰化鹿港知名體育用品店，發布「全場棒球手套1折、可私訊選購」貼文吸引注意。一名網友依指示私訊並匯款5萬元後，遲遲未收到商品，才驚覺受騙，隨即前往警局報案，同時在 Threads 發文提醒「請大家不要再受騙」。

廣告 廣告

貼文曝光後，詐騙帳號不僅未刪文，反而直接在留言區承認詐騙行為，還以嘲諷語氣回覆受害者：「沒錯，這個人就是我，這麼假的東西也有人信，我要笑死了，你報警有個毛用，三個月台灣被詐騙36個億，有追回來一分錢嗎」更囂張表示「錢我都花完了，快去報警快讓警察抓我，我好害怕呀嗚嗚嗚，怕死人了啦。」。

該帳號甚至持續炫耀詐騙成果，聲稱「不止是你，還有其他人被騙喔，一張脆文賺了幾十萬⋯台灣真的是詐騙天堂」，更嘲笑到「最可笑的就是明明報警也做了筆錄，我還是在這裡詐騙，粉絲都漲了不少」。

事件曝光後引發網友熱議，直呼詐騙集團態度惡劣，也有不少網友提醒，凡是價格明顯低於市價的網購促銷，極可能是詐騙手法，不要因貪便宜而冒風險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見

我自己的X光還要錢拿？診所收費200元引發網戰 醫師親解：不是都需要燒

簡訊驗證碼別亂給！ LINE揭「5大盜帳手法」一不小心帳號秒被盜