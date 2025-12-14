Threads詐騙「1折棒球手套」！詐團囂張炫耀：月入幾十萬…警方要查了

記者吳泊萱／彰化報導

詐騙帳號以「全場棒球手套1折」為誘因行騙，被害人發文示警後反遭囂張嗆聲。（圖／翻攝自Threads）

近日有不肖人士在網路平台冒用彰化鹿港一家知名體育用品店名號發文，誆稱「全場棒球手套1折處理」，有民眾信以為真，慘被詐騙5萬元。民眾報警後發文示警，沒想到卻引來詐騙者高調回文，狂嗆被害人報警沒用，錢早就花完了，還炫耀「1篇貼文賺了幾十萬」。而慘遭冒名的體育用品店家則崩潰表示，這幾天電話被打爆，光接電話就接到手軟。對此，鹿港分局強調，已請店家報案，後續將依法偵辦。

近日有受害網友在社群平台《Threads》發文示警，「請各位朋友不要再受騙了，我們被騙五萬元，現在正在警察局報案做筆錄」，表示在網路上看到彰化鹿港一家知名體育用品店，稱經營不善快倒閉，棒球手套只賣1折，結果匯款卻被騙。

詐騙者高調回文，嗆聲報警也抓不到他，他還在詐騙。（圖／翻攝自Threads）

沒想到文章曝光後，詐騙者竟高調現身回文，直言「沒錯，這個人就是我，這麼假的東西也有人信，我要笑死了」，嘲諷被害者報警沒用，天天播詐騙新聞，還有人被騙，不該是你自己的問題嗎？「做筆錄有什麼用，錢我都花光了」。

詐騙者還回文炫耀，「一篇脆文賺了幾十萬」、「台灣真是詐騙天堂，愛死你們了」，並點名「台灣的垃圾警察，還沒辦法抓到我，不自身找問題，都在關注他幹嘛」，有時間不如去科普詐騙套路，避免家人朋友被騙，甚至還提醒網友好好想想「免費送的、低於市場價的」，為什麼要低價讓給你？

而慘遭冒名詐騙的店家，也大吐苦水，表示這已經是第二次被冒名詐騙，之前曾有詐騙集團冒用店家圖片，誆稱結束營運，要送出店內運動用品，但並未提供店名與地址。這一次詐騙者很過分，竟公布店名、地址、電話，還說店家「倒閉1折出清」，結果這兩天每天都有上百通電話打來詢問，他們光接電話就接到手軟，只能提醒民眾多加提防，千萬別上當。

對於轄區店家遭詐騙集團冒用名號行騙，鹿港分局表示已請業者來報案，後續將依法偵辦，盡速揪出冒名詐騙者。

