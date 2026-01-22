Threads「不再零廣告！」Meta：下週開始全球推送

記者柯美儀／台北報導

社群平台Threads自上線以來主打純文字交流與即時互動，迅速累積大量用戶，在台灣更掀起高度討論熱潮。不過，Meta於週三（21日）宣布，Threads將自下週起在全球逐步推送廣告，象徵Threads作為Meta旗下近年唯一「無廣告平台」的時代正式畫下句點。

Meta官方表示，此次廣告全面上線，是延續去年春季僅開放部分廣告主測試投放的規畫，並將正式擴及全球市場。Meta進一步說明，Threads廣告將導入既有的AI廣告系統，使用者在平台上看到的內容，會與Facebook、Instagram等平台相同，依據個人瀏覽行為、興趣與互動紀錄進行個人化推播。

Meta表示，Threads導入廣告的最終目的，是在平台持續成長的同時，建立可長期運作的商業模式；不過，為降低用戶反彈，Meta強調廣告將採「漸進式」推出，初期曝光量偏低，讓使用者逐步適應介面變化，預計經過未來數月調整後，才會全面擴大投放規模。

